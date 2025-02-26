Члены семьи погибших военных - как оформить удостоверение члена семьи погибшего воина

Члены семей погибших военных. Фото: regnews.com.ua

Ближайшие родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение соответствующего удостоверения. Существуют два вида удостоверений, одно выдается при условии гибели военного во время войны, другое — при любых условиях, даже в небоевых ситуациях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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Два вида удостоверений члена семьи погибшего

Существует два варианта удостоверения для членов семьи погибших военных — так называемые "серое" и "черное".

"Серое" удостоверение выдается членам семьи военнослужащего, погибшего в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий.

"Черное" зато охватывает несколько более широкую аудиторию, потому что предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в частности, и в небоевых ситуациях).

Кто имеет право на "серое" удостоверение

Адвокат Вячеслав Кирда объяснил, кто имеет право на получение "серого" удостоверения члена семьи погибшего на войне военнослужащего.

Это:

один из супругов, который не женился во второй раз (независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет);

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе выплат семье пропавшего без вести военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о четырех основаниях для отказа в выплатах родственникам военного.