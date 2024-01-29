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Потрібні молоді люди — у ЗСУ розповіли, як розв'язати найболючішу проблему мобілізації

29 січня 2024 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потрібні молоді люди — у ЗСУ розповіли, як розв'язати найболючішу проблему мобілізації
Очільник служби зв’язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник служби зв’язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін висловився на одну з найболючіших проблем мобілізації. За його словами, активну мобілізаційну кампанію потрібно було починати раніше. 

Про це Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю Radio NV.

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"Мобілізація потрібна, бо є санітарні втрати, люди хворіють, отримують поранення. Інтенсивність артилерійського, мінометного вогню доволі висока, FPV-дронами ворог атакує і вдень, і вночі, по позиціях, по логістиці КАБи летять щоденно. Ми розуміємо, що це так просто не минається. Морально-психологічний стан теж від цього страждає. Люди втомлюються головою передусім, втомлюються жити в такій атмосфері. Потрібна якась ротація, заміна, а для цього потрібні люди. Потрібна мобілізація, конкретні рухи. Причому вона вже потрібна", — зазначив Лазуткін.

Він вважає, що активна кампанія з мобілізації повинна була початися раніше, до того ж армія потребує молодих людей.

"Ці люди вже зараз мали б проходити підготовку, вже вливатись у війська і бажано, аби це все-таки були молоді люди. У нас зараз чомусь досі тривають дискусії: знизити вік, не знизити. Чомусь у нас горілку з 21 року нормально продавати, а Батьківщину захищати з 21 року — це якось зарано. Для мене це дуже дивна історія", — додав представник 47-ї ОМБр.

Нагадаємо, що ще восени 2023 року Міністерство оборони України запустило проєкт рекрутингу до Збройних сил. Таким чином з'явилася можливість обирати конкретну посаду у конкретному підрозділі. Відомо, які спеціалісти потрібні ЗСУ найбільше.

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