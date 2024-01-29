Нужны молодые люди — в ВСУ рассказали, как решить самую болезненную проблему мобилизации

Глава службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин. Фото: скриншот

Глава службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин высказался на одну из самых болезненных проблем мобилизации. По его словам, активную мобилизационную кампанию нужно было начинать раньше.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью Radio NV.

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"Мобилизация нужна, потому что есть санитарные потери, люди болеют, получают ранения. Интенсивность артиллерийского, минометного огня достаточно высока, FPV-дронами враг атакует и днем, и ночью, по позициям, по логистике КАБы летят ежедневно. Мы понимаем, что это просто так не проходит. Морально-психологическое состояние тоже от этого страдает. Люди устают головой прежде всего, устают жить в такой атмосфере. Нужна какая-то ротация, замена, а для этого нужны люди. Нужна мобилизация, конкретные движения. Причем она уже нужна", — отметил Лазуткин.

Он считает, что активная кампания по мобилизации должна была начаться раньше, к тому же армия нуждается в молодых людях.

"Эти люди уже сейчас должны проходить подготовку, уже вливаться в войска и желательно, чтобы это все-таки были молодые люди. У нас сейчас почему-то до сих пор продолжаются дискуссии: снизить возраст, не снизить. Почему-то у нас водку с 21 года нормально продавать, а Родину защищать с 21 года — это рано. Для меня это очень странная история", — добавил представитель 47-й ОМБр.

Напомним, что еще осенью 2023 года Министерство обороны Украины запустило проект рекрутинга в Вооруженные силы. Таким образом, появилась возможность выбирать конкретную должность в конкретном подразделении. Известно, какие специалисты нужны ВСУ больше всего.