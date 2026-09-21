Чи має право командир скасувати реабілітацію військового: роз'яснення

Реабілітація військових. Фото: Реабілітаційна платформа України

Переривати лікування бійця через наказ командира повернутися в частину незаконно, якщо лікарі призначили безперервну стаціонарну реабілітацію. Потрібно надати вичерпний перелік документів, які дозволять військовому продовжити відновлення без додаткових рішень ВЛК.

На цьому наголосив Євген Корнійчук у відповідь на запит військовослужбовця, який зіткнувся з цією проблемою, передає Новини.LIVE.

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Хто насправді ухвалює рішення про реабілітацію

Військовослужбовці часто стикаються з тиском керівництва, яке вимагає негайного повернення до підрозділу після завершення гострої фази лікування. Наочним прикладом є випадок бійця, який лікував міжхребцеву грижу консервативним методом у цивільному закладі за направленням військового шпиталю.

Відмовившись від операції, чоловік отримав призначення на двотижневу стаціонарну реабілітацію у тій самій лікарні. Попри наполягання лікарів розпочати відновлення одразу в день виписки, командир через месенджер наказав підлеглому повертатися на службу, аргументуючи це тим, що реабілітацію можна пройти пізніше.

Згідно із законодавством, стройовий командир не має права підміняти собою лікарів та одноосібно скасовувати медичні призначення через службову необхідність. Відповідно до статті 18 Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я", виключне право визначати тривалість і вид відновлення має лікар фізичної та реабілітаційної медицини спільно з мультидисциплінарною командою.

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Саме вони розробляють індивідуальний план для пацієнта. Крім того, стаття 11 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" прямо зобов'язує командирів враховувати медичні висновки при організації несення служби.

Порядок організації надання реабілітаційної допомоги (пункти 24, 25 та 28) гарантує військовим право на безперервне стаціонарне відновлення одразу після завершення гострого періоду лікування, якщо у людини залишаються суттєві обмеження у функціонуванні організму.

Для продовження лікування не потрібна нова постанова ВЛК

Якщо військового переводять до реабілітаційного відділення у межах тієї ж самої цивільної лікарні, йому не потрібно проходити військово-лікарську комісію. Пункт 6.19 Положення про військово-лікарську експертизу (затвердженого наказом Міноборони №402) передбачає обов'язкову постанову ВЛК лише тоді, коли пацієнта переводять до іншого медичного закладу, що супроводжується фізичним переїздом. Також комісія необхідна для оформлення відпустки для лікування, але стаціонарна реабілітація є абсолютно іншим правовим режимом.

Які документи врятують від кримінальної справи

Водночас особисте рішення залишатися в медичному закладі, маючи у виписці лише фразу "рекомендована реабілітація", призведе до численних проблем. Усна згода лікарів чи відсутність офіційного зарахування до стаціонару зобов'язує бійця повернутися до частини, інакше його дії розцінюватимуться як самовільне залишення частини.

За відсутність на службі понад три доби в умовах воєнного стану передбачена відповідальність за частиною п’ятою статті 407 Кримінального кодексу України.

Щоб легально розпочати реабілітацію без жодного дня розриву, до моменту виписки з лікувального відділення військовослужбовець повинен зібрати чіткий пакет документів.

До нього входять:

направлення на стаціонарне відновлення (паперове або електронне);

офіційний висновок профільного лікаря чи реабілітаційної команди;

документ про переведення або госпіталізацію до відповідного відділення з точною датою;

довідка з лікарні про поточне перебування у стаціонарі з орієнтовними строками виписки;

витяг з індивідуального реабілітаційного плану;

копія первинного направлення від військового госпіталю, за яким боєць потрапив до цивільної лікарні.

Як законно реагувати на накази командира в месенджері

Юристи категорично не радять ігнорувати повідомлення від командування, навіть якщо вони надходять у месенджерах. Статті 35–37 Статуту внутрішньої служби ЗСУ дозволяють віддавати накази з використанням технічних засобів зв'язку. Отримавши вимогу повернутися, військовий зобов'язаний негайно доповісти про неможливість виконання наказу через офіційну госпіталізацію.

Для цього необхідно подати офіційний рапорт на ім'я командира та начальника медичної служби частини, долучивши до нього всі зібрані медичні довідки та направлення. Також бажано, щоб сама цивільна лікарня офіційно повідомила військову частину про статус пацієнта, як того вимагають статті 257 і 260 Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Якщо документи будуть оформлені коректно, але командир все одно продовжує вимагати перервати лікування, військовий має законне право оскаржити такі дії.

Відповідно до статей 110–113 Дисциплінарного статуту ЗСУ, боєць може подати скаргу вищому командиру, звернутися до органів військового управління або безпосередньо до Військової служби правопорядку, оскільки вся відповідальність за законність відданого наказу лежить на керівництві.

Новини.LIVE писали раніше, що військовослужбовцям офіційно гарантували збереження повного грошового забезпечення на весь час перебування на стаціонарному лікуванні або реабілітації. Відповідний закон підписав Президент України, закріпивши додатковий правовий та соціальний захист для поранених бійців, ветеранів і звільнених із російського полону захисників.

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