Имеет ли право командир отменить реабилитацию военнослужащего: разъяснение

Реабилитация военнослужащих. Фото: Реабилитационная платформа Украины

Прерывать лечение военнослужащего по приказу командира о возвращении в часть незаконно, если врачи назначили непрерывную стационарную реабилитацию. Необходимо предоставить исчерпывающий перечень документов, которые позволят военнослужащему продолжить восстановление без дополнительных решений ВЛК.

Об этом заявил Евгений Корнийчук в ответ на запрос военнослужащего, столкнувшегося с этой проблемой, передает Новини.LIVE.

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Кто на самом деле принимает решение о реабилитации

Военнослужащие часто сталкиваются с давлением со стороны руководства, которое требует немедленного возвращения в подразделение после завершения острой фазы лечения. Наглядным примером является случай бойца, который лечил межпозвоночную грыжу консервативным методом в гражданском учреждении по направлению военного госпиталя.

Отказавшись от операции, мужчина получил направление на двухнедельную стационарную реабилитацию в той же больнице. Несмотря на настоятельные рекомендации врачей начать восстановление сразу в день выписки, командир через мессенджер приказал подчиненному возвращаться на службу, аргументируя это тем, что реабилитацию можно пройти позже.

Согласно законодательству, строевой командир не имеет права заменяться врачами и единолично отменять медицинские назначения по служебной необходимости. В соответствии со статьёй 18 Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" исключительное право определять продолжительность и вид реабилитации принадлежит врачу физической и реабилитационной медицины совместно с мультидисциплинарной командой.

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Именно они разрабатывают индивидуальный план для пациента. Кроме того, статья 11 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» прямо обязывает командиров учитывать медицинские заключения при организации несения службы.

Порядок организации оказания реабилитационной помощи (пункты 24, 25 и 28) гарантирует военнослужащим право на непрерывное стационарное восстановление сразу после завершения острого периода лечения, если у человека остаются существенные ограничения в функционировании организма.

Для продолжения лечения не требуется новое постановление ВЛК

Если военнослужащего переводят в реабилитационное отделение в пределах той же гражданской больницы, ему не нужно проходить военно-медицинскую комиссию. Пункт 6.19 Положения о военно-медицинской экспертизе (утвержденного приказом Минобороны № 402) предусматривает обязательное заключение ВЛК только в том случае, когда пациента переводят в другое медицинское учреждение, что сопровождается физическим переездом. Также комиссия необходима для оформления отпуска по лечению, но стационарная реабилитация представляет собой совершенно иной правовой режим.

Какие документы спасут от уголовного дела

В то же время личное решение остаться в медицинском учреждении, имея в выписке лишь фразу «рекомендована реабилитация», приведет к многочисленным проблемам. Устное согласие врачей или отсутствие официального зачисления в стационар обязывает бойца вернуться в часть, иначе его действия будут расцениваться как самовольное оставление части.

За отсутствие на службе более трёх суток в условиях военного положения предусмотрена ответственность по части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины.

Чтобы легально начать реабилитацию без какого-либо перерыва, до момента выписки из лечебного отделения военнослужащий должен собрать четкий пакет документов.

В него входят:

направление на стационарное восстановление (в бумажном или электронном виде);

официальное заключение профильного врача или реабилитационной бригады;

документ о переводе или госпитализации в соответствующее отделение с точной датой;

справка из больницы о текущем пребывании в стационаре с ориентировочными сроками выписки;

выписка из индивидуального реабилитационного плана;

копия первичного направления из военного госпиталя, по которому боец попал в гражданскую больницу.

Как законно реагировать на приказы командира в мессенджере

Юристы категорически не рекомендуют игнорировать сообщения от командования, даже если они поступают в мессенджерах. Статьи 35–37 Устава внутренней службы ВСУ разрешают отдавать приказы с использованием технических средств связи. Получив требование вернуться, военнослужащий обязан немедленно доложить о невозможности выполнения приказа в связи с официальной госпитализацией.

Для этого необходимо подать официальный рапорт на имя командира и начальника медицинской службы части, приложив к нему все собранные медицинские справки и направления. Также желательно, чтобы сама гражданская больница официально уведомила воинскую часть о статусе пациента, как того требуют статьи 257 и 260 Устава внутренней службы ВСУ.

Если документы будут оформлены правильно, но командир все равно продолжает требовать прервать лечение, военнослужащий имеет законное право обжаловать такие действия.

В соответствии со статьями 110–113 Дисциплинарного устава ВСУ, военнослужащий может подать жалобу вышестоящему командиру, обратиться в органы военного управления или непосредственно в Военную службу правопорядка, поскольку вся ответственность за законность отданного приказа лежит на руководстве.

Новини.LIVE ранее сообщали, что военнослужащим официально гарантировали сохранение полного денежного обеспечения на весь период пребывания на стационарном лечении или реабилитации. Соответствующий закон подписал Президент Украины, закрепив дополнительную правовую и социальную защиту для раненых бойцов, ветеранов и освобожденных из российского плена защитников.

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