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Головна Мобілізація Виїзд за кордон для батьків-одинаків: чи обов'язково брати із собою дітей

Виїзд за кордон для батьків-одинаків: чи обов'язково брати із собою дітей

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 04:35
Чи можуть батьки-одинаки з відстрочкою виїжджати за кордон без дітей
Паспорт, прикордонник. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, Західний кордон. Колаж: Новини.LIVE

Чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Скористатися цією можливістю можна навіть без супроводу дітей. Головне — зібрати всі необхідні папери та підтвердити свою відстрочку.

​Про це 31 липня повідомила Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

​Які документи потрібні для виїзду

​Право на виїзд за межі України мають батьки-одинаки, чиї дружини померли або не беруть участі у вихованні неповнолітніх дітей.

​Щоб безперешкодно виїхати з України, прикордонникам слід надати:

  • ​закордонний паспорт;
  • ​електронний військово-обліковий документ із відміткою про чинну відстрочку;
  • ​офіційні документи, що підтверджують право на відстрочку та самостійне виховання дитини.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП повідомляв, що в Україні спростили автоматичне продовження відстрочки для деяких батьків. Йдеться про тих, хто виховує неповнолітніх дітей з інвалідністю. Тепер система легко знаходить потрібні дані та виправляє розбіжності в документах.

Також Новини.LIVE з посиланням на Факти.ICTV писав, що педагоги в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації. Щоправда, таке право є не в усіх освітян. Деякі вчителі підлягають призову.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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