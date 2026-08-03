Чи можуть батьки-одинаки з відстрочкою виїжджати за кордон без дітей

Виїзд за кордон для батьків-одинаків: чи обов'язково брати із собою дітей
Чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Скористатися цією можливістю можна навіть без супроводу дітей. Головне — зібрати всі необхідні папери та підтвердити свою відстрочку.
Про це 31 липня повідомила Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.
Які документи потрібні для виїзду
Право на виїзд за межі України мають батьки-одинаки, чиї дружини померли або не беруть участі у вихованні неповнолітніх дітей.
Щоб безперешкодно виїхати з України, прикордонникам слід надати:
- закордонний паспорт;
- електронний військово-обліковий документ із відміткою про чинну відстрочку;
- офіційні документи, що підтверджують право на відстрочку та самостійне виховання дитини.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП повідомляв, що в Україні спростили автоматичне продовження відстрочки для деяких батьків. Йдеться про тих, хто виховує неповнолітніх дітей з інвалідністю. Тепер система легко знаходить потрібні дані та виправляє розбіжності в документах.
Також Новини.LIVE з посиланням на Факти.ICTV писав, що педагоги в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації. Щоправда, таке право є не в усіх освітян. Деякі вчителі підлягають призову.