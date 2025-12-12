Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Повернення до війська після СЗЧ — що змінилося

Повернення до війська після СЗЧ — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 10:46
Повернення на службу після СЗЧ — як змінилися правила
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після СЗЧ, на посади до нових військових частин спростили. Перевестися до обраної військової частини втікачі тепер не зможуть.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Повернення на службу після СЗЧ 

У Генштабі зазначили, що механізм надсилання рекомендаційного листа від військової частини, в яку боєць хоче перевестися, до військової частини, де він служить, спростили. Рекомендаційний лист розглядатиме командир військової частини. Звертатися з цим до командирів нижчої ланки вже треба.

Механізм призначення на посади бійців, які повернулися із СЗЧ, оновили. Проміжні ланки в опрацюванні документів виключили. Документи на призначення відтепер надходять до Генштабу ЗСУ напряму від військової частини.

"Ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини. Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади до військової частини з більш комфортними умовами служби", — наголосили в Генштабі.

Військових, які після СЗЧ повертаються до батальйонів резерву, направляють до всіх бойових бригад, в яких потрібно збільшити кількість особового складу. Зокрема, йдеться про ДШВ і штурмові частини.

Раніше hromadske зазначило, що в одній із бригад Сухопутних військ заборонили давати рекомендаційні листи військовим, які скоїли СЗЧ. Набирати таких бійців у підрозділ пропонують через батальйони резерву.

Крім того, військовослужбовці повідомили, що, згідно з новими умовами, особовий склад, який повернувся після СЗЧ, направлятимуть у визначені частини пріоритетного комплектування. 

"Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців: не як страшилку, а як інформування, щоб якнайбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює", — наголосили бійці.

Раніше Максим Жорін пояснив, яка системна помилка штовхає бійців на порушення закону. Досі немає механізму переведення військових з одного підрозділу в інший.

Нагадаємо, ОК "Захід" заявили, що реагують на скарги громадян щодо порушень із боку ТЦК. Винних притягують до відповідальності.

армія мобілізація військовослужбовці СЗЧ військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації