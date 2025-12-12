Повернення на службу після СЗЧ — як змінилися правила

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після СЗЧ, на посади до нових військових частин спростили. Перевестися до обраної військової частини втікачі тепер не зможуть.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Повернення на службу після СЗЧ

У Генштабі зазначили, що механізм надсилання рекомендаційного листа від військової частини, в яку боєць хоче перевестися, до військової частини, де він служить, спростили. Рекомендаційний лист розглядатиме командир військової частини. Звертатися з цим до командирів нижчої ланки вже треба.

Механізм призначення на посади бійців, які повернулися із СЗЧ, оновили. Проміжні ланки в опрацюванні документів виключили. Документи на призначення відтепер надходять до Генштабу ЗСУ напряму від військової частини.

"Ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини. Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади до військової частини з більш комфортними умовами служби", — наголосили в Генштабі.

Військових, які після СЗЧ повертаються до батальйонів резерву, направляють до всіх бойових бригад, в яких потрібно збільшити кількість особового складу. Зокрема, йдеться про ДШВ і штурмові частини.

Раніше hromadske зазначило, що в одній із бригад Сухопутних військ заборонили давати рекомендаційні листи військовим, які скоїли СЗЧ. Набирати таких бійців у підрозділ пропонують через батальйони резерву.

Крім того, військовослужбовці повідомили, що, згідно з новими умовами, особовий склад, який повернувся після СЗЧ, направлятимуть у визначені частини пріоритетного комплектування.

"Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців: не як страшилку, а як інформування, щоб якнайбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює", — наголосили бійці.

Раніше Максим Жорін пояснив, яка системна помилка штовхає бійців на порушення закону. Досі немає механізму переведення військових з одного підрозділу в інший.

Нагадаємо, ОК "Захід" заявили, що реагують на скарги громадян щодо порушень із боку ТЦК. Винних притягують до відповідальності.