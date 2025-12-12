Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Возвращение в армию после СОЧ — что изменилось

Возвращение в армию после СОЧ — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 10:46
Возвращение на службу после СОЧ — как изменились правила
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после СОЧ, на должности в новые воинские части упростили. Перевестись в выбранную воинскую часть беглецы теперь не смогут.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Возвращение на службу после СОЧ

В Генштабе отметили, что механизм отправки рекомендательного письма от воинской части, в которую боец хочет перевестись, в воинскую часть, где он служит, упростили. Рекомендательное письмо будет рассматривать командир воинской части. Обращаться с этим к командирам низшего звена уже надо.

Механизм назначения на должности бойцов, вернувшихся из СОЧ, обновили. Промежуточные звенья в обработке документов исключили. Документы на назначение отныне поступают в Генштаб ВСУ напрямую от воинской части.

"Эти изменения делают нецелесообразным совершение СОЧ военнослужащими с надеждой перевестись в выбранную воинскую часть. Рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады в воинскую часть с более комфортными условиями службы", — отметили в Генштабе.

Военных, которые после СОЧ возвращаются в батальоны резерва, направляют во все боевые бригады, в которых нужно увеличить количество личного состава. В частности, речь идет о ДШВ и штурмовых частях.

Ранее hromadske отметило, что в одной из бригад Сухопутных войск запретили давать рекомендательные письма военным, совершившим СОЧ. Набирать таких бойцов в подразделение предлагают через батальоны резерва.

Кроме того, военнослужащие сообщили, что, согласно новым условиям, личный состав, который вернулся после СОЧ, будут направлять в определенные части приоритетного комплектования.

"Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих: не как страшилку, а как информирование, чтобы как можно больше военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", — отметили бойцы.

Ранее Максим Жорин объяснил, какая системная ошибка толкает бойцов на нарушение закона. До сих пор нет механизма перевода военных из одного подразделения в другое.

Напомним, ОК "Запад" заявили, что реагируют на жалобы граждан о нарушениях со стороны ТЦК. Виновных привлекают к ответственности.

армия мобилизация военнослужащие СОЧ военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации