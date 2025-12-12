Возвращение на службу после СОЧ — как изменились правила

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после СОЧ, на должности в новые воинские части упростили. Перевестись в выбранную воинскую часть беглецы теперь не смогут.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Возвращение на службу после СОЧ

В Генштабе отметили, что механизм отправки рекомендательного письма от воинской части, в которую боец хочет перевестись, в воинскую часть, где он служит, упростили. Рекомендательное письмо будет рассматривать командир воинской части. Обращаться с этим к командирам низшего звена уже надо.

Механизм назначения на должности бойцов, вернувшихся из СОЧ, обновили. Промежуточные звенья в обработке документов исключили. Документы на назначение отныне поступают в Генштаб ВСУ напрямую от воинской части.

"Эти изменения делают нецелесообразным совершение СОЧ военнослужащими с надеждой перевестись в выбранную воинскую часть. Рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады в воинскую часть с более комфортными условиями службы", — отметили в Генштабе.

Военных, которые после СОЧ возвращаются в батальоны резерва, направляют во все боевые бригады, в которых нужно увеличить количество личного состава. В частности, речь идет о ДШВ и штурмовых частях.

Ранее hromadske отметило, что в одной из бригад Сухопутных войск запретили давать рекомендательные письма военным, совершившим СОЧ. Набирать таких бойцов в подразделение предлагают через батальоны резерва.

Кроме того, военнослужащие сообщили, что, согласно новым условиям, личный состав, который вернулся после СОЧ, будут направлять в определенные части приоритетного комплектования.

"Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих: не как страшилку, а как информирование, чтобы как можно больше военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", — отметили бойцы.

Ранее Максим Жорин объяснил, какая системная ошибка толкает бойцов на нарушение закона. До сих пор нет механизма перевода военных из одного подразделения в другое.

Напомним, ОК "Запад" заявили, что реагируют на жалобы граждан о нарушениях со стороны ТЦК. Виновных привлекают к ответственности.