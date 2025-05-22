3-я ОШБр запрошує до своїх лав воїнів, які повернулися із СЗЧ

Українські військовослужбовці. Фото ілюстрації: armyinform.com

Військові, які самовільно залишили військову частин, можуть поновитися на службі. Таких бійців готова прийняти до своїх лав Третя окрема штурмова бригада.

Про це повідомили у 3-й ОШБр у середу, 21 травня.

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"Третя штурмова візьме на себе всю бюрократію, із заміною кримінальної відповідальності на продовження військової служби у Трійці", — йдеться в повідомленні бригади.

Бійцям обіцяють професійних командирів та якісне забезпечення. Щоб долучитися до лав 3-ї ОШБр, потрібно зателефонувати в контакт-центр за номером: +38 068 43 08 002.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про спрощення механізму повернення на службу після СЗЧ. Такі привілеї стосуються військових, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство до 10 травня поточного року.

Також ми повідомляли про вирок бійцю, який через помилку посадовців військової частини отримав 2,4 мільйона гривень. Фігурант витратив частину суми, після чого скоїв СЗЧ.