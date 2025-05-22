3-я ОШБр приглашает в свои ряды воинов, вернувшихся из СОЧ

Украинские военнослужащие. Фото иллюстрации: armyinform.com

Военные, которые самовольно оставили военную часть, могут восстановиться на службе. Таких бойцов готова принять в свои ряды Третья отдельная штурмовая бригада.

Об этом сообщили в 3-й ОШБр в среду, 21 мая.

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"Третья штурмовая возьмет на себя всю бюрократию, с заменой уголовной ответственности на продолжение военной службы в Тройке", — говорится в сообщении бригады.

Бойцам обещают профессиональных командиров и качественное обеспечение. Чтобы присоединиться в ряды 3-й ОШБр, нужно позвонить в контакт-центр по телефону: +38 068 43 08 002.

Напомним, Зеленский подписал указ об упрощении механизма возвращения на службу после СОЧ. Такие привилегии касаются военных, которые самовольно оставили воинскую часть или совершили дезертирство до 10 мая текущего года.

Также мы сообщали о приговоре бойцу, который из-за ошибки чиновников воинской части получил 2,4 миллиона гривен. Фигурант потратил часть суммы, после чего совершил СОЧ.