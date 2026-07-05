Повернення із СЗЧ: до якої дати можна скористатися спрощеною процедурою

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 115 ОМБр

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовослужбовці можуть повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою та самостійно обрати підрозділ. Йдеться про тих, хто самовільно залишив службу до 12 червня поточного року. Скористатися послугою можна до 20 вересня.

Про це повідомили Сили оборони України, передає Новини.LIVE.

Повернення за спрощеною процедурою

Подати рапорт можна в застосунку "Армія+".

Алгоритм подання рапорту:

у розділі "Рапорти" в меню застосунку "Армія+" знайти потрібний рапорт;

зазначити структуру, у складі якої був до СЗЧ: повернутися можна лише в її межах (наприклад, бійці Нацгвардії не можуть після СЗЧ долучитися до ЗСУ);

обрати військову частину зі списку;

зазначити бажаний напрям служби;

повідомити про свої цивільний досвід і посаду в попередньому підрозділі;

пояснити, чому скоїв СЗЧ;

додати військовий документ (посвідчення або квиток) і зазначити свій номер телефону для зв'язку із представниками військової частини;

за бажанням додати сертифікати про навчання, висновок ВЛК чи інші медичні довідки (для НГУ обов'язковим є рекомендаційний лист: його термін дії становить лише місяць, тому важливо встигнути подати рапорт вчасно);

заповнити військові відомості.

Після подання рапорту через "Армія+" документ розглядають упродовж семи днів. Коли ж рапорт погодяться, військовослужбовцю нададуть статус "У дорозі". Після цього боєць має прибути до обраної частини впродовж п'яти діб.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова повідомляв, що військові почали масово повертатися на службу після СЗЧ. Причиною таких змін стало запровадження нових армійських контрактів. Договори, у яких йдеться про чітко визначені терміни служби та право на відстрочку після завершення контракту, люди готові підписувати.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що військовий двічі скоюв СЗЧ, тому що хотів бути поруч із близькими. У бійця хворіли дружина та дитина. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення.