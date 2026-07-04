Після появи нових контрактів до війська повертаються тисячі бійців

Михайло Федоров. Фото: Кабінет міністрів України

В Україні запровадили нові армійські контракти. Строки служби відтепер чітко визначені, а бійці, які відслужили за контрактом, отримають відстрочку. Після таких нововведень до війська вирішили повернутися тисячі людей.

Про це в інтерв'ю Politico повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Новини.LIVE.

Повернення до армії після СЗЧ

"Уже є тисячі заявок на повернення із СЗЧ. Ми бачимо, що тисячі людей хочуть підписати контракт", — зазначив очільник оборонного відомства.

На думку Федорова, для реалізації реформи Україні знадобиться допомога від міжнародних партнерів. Чим швидше вона надійде, тим більше буде шансів, щоб вивільнити державні кошти на виплати нових зарплат. Країни Європи мають розуміти, що йдеться не про благодійність, а про їхній захист.

"Сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі. Де ще ви знайдете війська, здатні знищувати від 30 тисяч до 35 тисяч російських солдатів на місяць?" — заявив міністр оборони.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що після СЗЧ військовий може повернутися на службу. Така привілея є в тих, хто самовільно залишав частину лише раз. Після другої втечі уникнути суду не вдасться.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України писав, що бійці Нацгвардії, які самовільно залишили свої підрозділи, тепер можуть повернутися на службу через застосунок "Армія+". Такі військові матимуть змогу обрати нову військову частину зі спеціального переліку. Подати електронний рапорт можна до 20 вересня включно.