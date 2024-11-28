Повернення на службу після СЗЧ або дезертирства — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував. Новий закон передбачає продовження дії військової служби та відновлення всіх їхніх виплат і гарантій.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради у картці закону №12095.

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У четвер, 28 листопада, президент України підписав закон про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Йдеться про добровільне повернення на службу для тих військових, які вперше пішли у СЗЧ або дезертирували.

Проєкт закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Фото: скриншот

Таким чином, військовослужбовцям, що добровільно повернулися на місце проходження служби та висловили готовність продовжити військову службу, продовжуватимуть дію контракту і, відповідно, служби. Також бійцям поновлять виплати, продовольче, речове та інше забезпечення, пільги й соціальні гарантії.

Розпочаті кримінальні провадження, своєю чергою, не стануть підставою для відмови у продовженні військової служби та дії їхнього контракту.

Проте така можливість у військових буде тільки до 1 січня 2025 року. Рішення про поновлення на службі буде ухвалюватись командиром військовослужбовця.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, ВРУ 21 листопада прийняла в цілому законопроєкт №12095 — про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.

Раніше ми писали про те, що СЗЧ залишається серйозним викликом для армії. Однією з причин таких випадків є психологічні проблеми, з якими стикаються військовослужбовці.