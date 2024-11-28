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Возвращение на службу после СОЧ — Зеленский подписал закон

28 ноября 2024 22:08
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Возвращение на службу после СОЧ или дезертирства — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые  самовольно покинул военную часть или дезертировал. Новый закон предусматривает продление действия военной службы и восстановление всех их выплат и гарантий.

Об этом говорится на портале Верховной Рады в карточке закона №12095.

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Закон о добровольном возвращении на службу после СОЧ

В четверг, 28 ноября, президент Украины подписал закон о внесении изменения в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Речь идет о добровольном возвращении на службу для тех военных, которые впервые ушли в СОЧ или дезертировали. 

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Проект закона о внесении изменения в часть второй статьи 24 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Фото: скриншот

Таким образом, военнослужащим, которые добровольно вернулись на место прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, будут продолжать действие контракта и соответственно службы. Также бойцам возобновят выплаты, продовольственное, вещевое и другое обеспечение, льготы и социальные гарантии.

Начатые уголовные производства, в свою очередь, не станут основанием для отказа в продлении военной службы и действия их контракта.

Однако такая возможность у военных будет только до 1 января 2025 года. Решение о восстановлении на службе будет приниматься командиром военнослужащего.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ВРУ 21 ноября приняла в целом законопроект №12095 — о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул воинские части или дезертировал.

Ранее мы писали, что СОЧ остается серьезным вызовом для армии. Одной из причин таких случаев являются психологические проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие.

Владимир Зеленский закон военные дезертир СОЧ военная служба

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