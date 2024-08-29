Виключення з військового обліку - чи можна поверннути на військовий облік виключених раніше

Оформлення документів з військового обліку. Фото: sobor.com.ua

Військовозобов'язаного громадянина, якого виключили з військового обліку, неможливо примусово відновити на військовому обліку. Це можна зробити тільки тоді, коли така особа сама, добровільно захоче повернути собі статус військовозобов’язаного.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Виключення з військового обліку

Після досягнення граничного віку перебування на військовій службі чи в запасі, або з інших причин — стан здоров’я, засудження тощо — військовозобов’язаного громадянина виключають з військового обліку.

Цей процес є остаточним і незворотним. Хоча існує один-єдиний варіант відновлення такого громадянина на військовій службі.

Відновлення на військовому обліку

Виключеній раніше з військового обліку особі можуть повернути статус військовозобов’язаного тільки тоді, якщо ця особа сама не проти і прагне такого кроку.

"Якщо особа виключена з військового обліку, то вона може бути відновлена ​​у військовому обліку лише на підставі добровільно поданої заяви, оскільки закон не має зворотної сили", — йдеться у поясненні юристів.