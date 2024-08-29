Виключення з військового обліку - чи можна поверннути на військовий облік виключених раніше

Повернення на військовий облік — коли виключених можуть відновити
Військовозобов'язаного громадянина, якого виключили з військового обліку, неможливо примусово відновити на військовому обліку. Це можна зробити тільки тоді, коли така особа сама, добровільно захоче повернути собі статус військовозобов’язаного.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Виключення з військового обліку
Після досягнення граничного віку перебування на військовій службі чи в запасі, або з інших причин — стан здоров’я, засудження тощо — військовозобов’язаного громадянина виключають з військового обліку.
Цей процес є остаточним і незворотним. Хоча існує один-єдиний варіант відновлення такого громадянина на військовій службі.
Відновлення на військовому обліку
Виключеній раніше з військового обліку особі можуть повернути статус військовозобов’язаного тільки тоді, якщо ця особа сама не проти і прагне такого кроку.
"Якщо особа виключена з військового обліку, то вона може бути відновлена у військовому обліку лише на підставі добровільно поданої заяви, оскільки закон не має зворотної сили", — йдеться у поясненні юристів.
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