Исключение из военного учета – можно ли возвратить на военный учет исключенных ранее

Оформление документов по военному учету. Фото: sobor.com.ua

Военнообязанного гражданина, исключенного из военного учета, невозможно принудительно восстановить в военном учете. Это можно сделать только тогда, когда такое лицо само, добровольно захочет вернуть себе статус военнообязанного.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Исключение из военного учета

После достижения предельного возраста пребывания на военной службе или в запасе или по другим причинам — состояние здоровья, осуждение и т.д. — военнообязанного гражданина исключают из военного учета.

Этот процесс окончательный и необратимый. Хотя существует один-единственный вариант восстановления такого гражданина на военной службе.

Восстановление в военном учете

Исключенному ранее из военного учета лицу могут вернуть статус военнообязанного только тогда, если это лицо само не против и стремится к такому шагу.

"Если лицо исключено из военного учета, то оно может быть восстановлено в военном учете только на основании добровольно поданного заявления, поскольку закон не имеет обратной силы", — говорится в объяснении юристов.