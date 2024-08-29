Исключение из военного учета – можно ли возвратить на военный учет исключенных ранее

Возвращение на военный учет – когда исключенных могут восстановить
Военнообязанного гражданина, исключенного из военного учета, невозможно принудительно восстановить в военном учете. Это можно сделать только тогда, когда такое лицо само, добровольно захочет вернуть себе статус военнообязанного.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Исключение из военного учета
После достижения предельного возраста пребывания на военной службе или в запасе или по другим причинам — состояние здоровья, осуждение и т.д. — военнообязанного гражданина исключают из военного учета.
Этот процесс окончательный и необратимый. Хотя существует один-единственный вариант восстановления такого гражданина на военной службе.
Восстановление в военном учете
Исключенному ранее из военного учета лицу могут вернуть статус военнообязанного только тогда, если это лицо само не против и стремится к такому шагу.
"Если лицо исключено из военного учета, то оно может быть восстановлено в военном учете только на основании добровольно поданного заявления, поскольку закон не имеет обратной силы", — говорится в объяснении юристов.
Читайте Новини.LIVE!