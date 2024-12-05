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Повернення з СЗЧ у 2024 році — правила для військовослужбовців

5 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові закони про повернення на службу 2024 - правила та права військового
Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Україна впровадила нові законодавчі зміни, що регулюють повернення військовослужбовців до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ). Це питання викликає багато запитань серед військовослужбовців, особливо у випадках, коли ситуація була результатом помилки командування або тимчасового інциденту, що не призвів до кримінальної відповідальності.

Роз'яснення надав адвокат Юрій Айвазян.

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Які правила повернення на службу після СЗЧ

Відповідно до нових положень, внесених до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовці, які добровільно повертаються до своїх частин до 1 січня 2025 року, можуть продовжити службу без кримінальних наслідків, за умови виконання низки вимог.

Якщо військовослужбовець самовільно залишив частину до набрання чинності Законом № 4087-IX і добровільно повернувся не пізніше встановленої дати, його служба поновлюється протягом 72 годин із моменту прибуття.

Командир частини зобов’язаний поновити контракт, відновити виплати та забезпечення, а також повідомити відповідні органи про продовження служби. Наявність відкритого кримінального провадження за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу України не є підставою для відмови у поновленні служби.

Чи поновлять виплати військовому, який повернеться з СЗЧ

Поновлення виплат і забезпечення відбувається лише з дня фактичного повернення до служби. Що робити, якщо було подано помилкове подання до слідчих органів? У випадках, коли командування подало дані про СЗЧ помилково, а слідчий закрив справу, факт самовільного залишення не рахується. Це стосується також випадків, коли СЗЧ тривало менше трьох діб. Відповідно до чинного законодавства, такі дії не є кримінально караними, якщо вони не перевищили зазначений термін.

Що важливо знати про кримінальну відповідальність за СЗЧ

За статтею 407 Кримінального кодексу України, самовільне залишення військової частини в бойових умовах або строком понад три доби під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Однак вперше вчинений злочин може не призвести до кримінального покарання, якщо військовослужбовець добровільно повернеться до служби та отримає письмову згоду командира.

Нагадаємо, нещодавно у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону назвали статистику повернень військових до війська після самовільного залишення частини. А західне видання Financial Times назвав цифру втікачів серед українських військових, які покинули навчальний центр у Польщі.

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