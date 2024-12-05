Нові закони про повернення на службу 2024 - правила та права військового

Повернення з СЗЧ у 2024 році — правила для військовослужбовців
Україна впровадила нові законодавчі зміни, що регулюють повернення військовослужбовців до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ). Це питання викликає багато запитань серед військовослужбовців, особливо у випадках, коли ситуація була результатом помилки командування або тимчасового інциденту, що не призвів до кримінальної відповідальності.
Роз'яснення надав адвокат Юрій Айвазян.
Які правила повернення на службу після СЗЧ
Відповідно до нових положень, внесених до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовці, які добровільно повертаються до своїх частин до 1 січня 2025 року, можуть продовжити службу без кримінальних наслідків, за умови виконання низки вимог.
Якщо військовослужбовець самовільно залишив частину до набрання чинності Законом № 4087-IX і добровільно повернувся не пізніше встановленої дати, його служба поновлюється протягом 72 годин із моменту прибуття.
Командир частини зобов’язаний поновити контракт, відновити виплати та забезпечення, а також повідомити відповідні органи про продовження служби. Наявність відкритого кримінального провадження за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу України не є підставою для відмови у поновленні служби.
Чи поновлять виплати військовому, який повернеться з СЗЧ
Поновлення виплат і забезпечення відбувається лише з дня фактичного повернення до служби. Що робити, якщо було подано помилкове подання до слідчих органів? У випадках, коли командування подало дані про СЗЧ помилково, а слідчий закрив справу, факт самовільного залишення не рахується. Це стосується також випадків, коли СЗЧ тривало менше трьох діб. Відповідно до чинного законодавства, такі дії не є кримінально караними, якщо вони не перевищили зазначений термін.
Що важливо знати про кримінальну відповідальність за СЗЧ
За статтею 407 Кримінального кодексу України, самовільне залишення військової частини в бойових умовах або строком понад три доби під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Однак вперше вчинений злочин може не призвести до кримінального покарання, якщо військовослужбовець добровільно повернеться до служби та отримає письмову згоду командира.
Нагадаємо, нещодавно у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону назвали статистику повернень військових до війська після самовільного залишення частини. А західне видання Financial Times назвав цифру втікачів серед українських військових, які покинули навчальний центр у Польщі.
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