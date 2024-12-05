Новые законы о возвращении на службу 2024 - правила и права военного

Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: прессслужба 24-й ОМБр имени Короля Даниила

Украина внедрила новые законодательные изменения, регулирующие возвращение военнослужащих в службу после самовольного ухода из части (СОЧ). Этот вопрос вызывает много вопросов среди военнослужащих, особенно в случаях, когда ситуация была результатом ошибки командования или временного инцидента, который не привел к уголовной ответственности.

Разъяснение предоставил адвокат Юрий Айвазян.

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Какие правила возвращения на службу после СОЧ

Согласно новым положениям, внесенным в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащие, добровольно возвращающиеся в свои части до 1 января 2025 года, могут продлить службу без уголовных последствий, при условии выполнения ряда требований.

Если военнослужащий самовольно оставил часть до вступления в силу Закона № 4087-IX и добровольно вернулся не позднее установленной даты, его служба возобновляется в течение 72 часов с момента прибытия.

Командир части обязан возобновить контракт, возобновить выплаты и обеспечение, а также уведомить соответствующие органы о продлении службы.

Возобновят ли выплаты военному, который вернется с СОЧ

Возобновление выплат и обеспечения происходит только со дня фактического возвращения в службу. Что делать, если было подано ошибочное представление в следственные органы? случаев, когда СОЧ длилось менее трех суток. Согласно действующему законодательству, такие действия не являются уголовно наказуемыми, если они не превысили указанный срок.

Что важно знать об уголовной ответственности за СОЧ

По статье 407 Уголовного кодекса Украины, самовольное оставление воинской части в боевых условиях или сроком более трех суток во время военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако впервые совершенное преступление может не привести к уголовному наказанию, если военнослужащий добровольно вернется к службы и получит письменное согласие командира.

Напомним, недавно в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона назвали статистику возвращений военных в армию после самовольного ухода из части западного издания Financial Times.