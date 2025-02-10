Мобілізація в Україні - військова розповіла про жінок у ЗСУ - новини

Ліза, позивний Руда, на мітингу пам'яті військовополонених у Києві. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

24-річна Ліза, позивна Руда, повернулася із Нідерландів, аби стати на захист України. Дівчина перекваліфікувалася у медика і вступила у добровольчий батальйон "Госпітальєри".

Про це вона розповіла Новини.LIVE.

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До війни Ліза три роки навчалася у Нідерландах за спеціальністю клінічна психологія. Каже, що дуже сильно хотіла повернутися додому – в Україну.

"Складно було, бо в мене на війні на той час були друзі, знайомі і я жила їхньою реальністю. Хоч фізично мешкала у Нідерландах. Цей контраст давався мені дуже важко. Я хотіла повернутися. До того ж моя спеціальність могла бути корисна у війську, тому я й приїхала", — розповідає дівчина.

По поверненню Ліза намагалася підписати контракт, але їй відмовляли, бо на посади у бригадах шукали чоловіків. Тому дівчина почала вчитися тактичній медицині на платних курсах.

"Доволі складно жінці потрапити у військо, принаймні, так було у моєму випадку. Може, у когось по-іншому, бо я знаю дівчат, які служать. В мене була розмова із головою навчального центру і він мені сказав: "Руда, ти звісно, що машина і можеш потягнути хлопця 50 метрів. Але це може бути далеко не 50 метрів і не один раз на тиждень. Це потрібно буде робити щодня. І якщо ти потрапиш не в дуже гарне місце – тобі через тиждень відмовить спина", — розповіла Ліза.

Дівчина приєдналася до добровольчого батальйону "Госпітальєри". Там вона займається евакуацією вже стабільних бійців, без турнікетів та після певних хірургічних втручань.

"Я вважаю, що наразі потрібно залишатися в Україні і мене це мотивує. Ну і люди, які пішли у військо, хочуть відпочити. І я тут, щоб когось замінити. Можливо, після війни я знову поїду, але поки моє місце тут, в Україні", — підсумувала дівчина.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала тих військових, які самовільно залишили частину, не зволікати із поверненням на службу.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський, через те, що противник не зменшує інтенсивність своїх атак, лютий буде непростим для українського війська.

