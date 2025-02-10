Мобилизация в Украине - военная рассказала о женщинах в ВСУ - новости

Лиза, позывной Руда, на митинге памяти военнопленных в Киеве. Фото: Галина Остаповец, Новости.LIVE

24-летняя Лиза, позывной Руда, вернулась из Нидерландов, чтобы стать на защиту Украины. Девушка переквалифицировалась в медика и вступила в добровольческий батальон "Госпитальеры".

Об этом она рассказала Новини.LIVE.

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До войны Лиза три года училась в Нидерландах по специальности клиническая психология. Говорит, что очень сильно хотела вернуться домой — в Украину.

"Сложно было, потому что у меня на войне в то время были друзья, знакомые и я жила их реальностью. Хотя физически жила в Нидерландах. Этот контраст давался мне очень трудно. Я хотела вернуться. К тому же моя специальность могла быть полезна в армии, поэтому я и приехала", — рассказывает девушка.

По возвращению Лиза пыталась подписать контракт, но ей отказывали, потому что на должности в бригадах искали мужчин. Поэтому девушка начала учиться тактической медицине на платных курсах.

"Довольно сложно женщине попасть в армию, по крайней мере, так было в моем случае. Может, у кого-то по-другому, потому что я знаю девушек, которые служат. У меня был разговор с главой учебного центра и он мне сказал: "Руда, ты конечно машина и можешь потянуть парня 50 метров. Но это может быть далеко не 50 метров и не один раз в неделю. Это нужно будет делать каждый день. И если ты попадешь не в очень хорошее место — тебе через неделю откажет спина", — рассказала Лиза.

Девушка присоединилась к добровольческому батальону "Госпитальеры". Там она занимается эвакуацией уже стабильных бойцов, без турникетов и после определенных хирургических вмешательств.

"Я считаю, что сейчас нужно оставаться в Украине и меня это мотивирует. Ну и люди, которые пошли в армию, хотят отдохнуть. И я здесь, чтобы кого-то заменить. Возможно, после войны я снова поеду, но пока мое место здесь, в Украине", — подытожила девушка.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала тех военных, которые самовольно оставили часть, не медлить с возвращением на службу.

По словам Главнокомандующего ВСУ Александр Сырский, из-за того, что противник не уменьшает интенсивность своих атак, февраль будет непростым для украинской армии.