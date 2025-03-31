Розшук за порушення військового обліку в Резерв+ - що треба робити

Державний застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо у громадянина в "Резерв+" з’явилася червона стрічка, то це означає оголошення його у розшук територіальним центром комплектування. Надалі такому громадянину треба з’ясувати причину подання у розшук, а потім прибути до ТЦК для вирішення цього питання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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"Червона стрічка" в "Резерв+"

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли у застосунку "Резерв+" з’являється повідомлення про розшук військовозобов’язаного громадянина.

"Якщо у "Резерв+" наявна "червона стрічка", то це означає, що Ви знаходитеся у розшуку ТЦК", — підкреслив юрист.

Що робити після появи червоної стрічки

Айвазян пояснив алгоритм подальших дій громадянина, який отримав "червону стрічку" в "Резерв+".

"Аби зняти Вас із розшуку, спочатку потрібно зрозуміти, на якій підставі Вас у такий розшук подали", — зазначив адвокат.

Надалі, наголосив Юрій Айвазян, усе залежатиме від того, чи правомірним є оголошення громадянина у розшук.

"Якщо так, то знятися з розшуку дистанційно в Вас не вийде, на жаль, допоки Ви особисто не прибудете до ТЦК задля складання протоколу та постанови про адміністративне правопорушення", — резюмував юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати розшук, оголошений територіальним центром комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна скасувати розшук від ТЦК дистанційно, без візиту до територіального центру комплектування.