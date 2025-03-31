Розыск за нарушение воинского учета в Резерв+ - что надо делать

Государственное приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у гражданина в "Резерв+" появилась красная лента, то это означает объявление его в розыск территориальным центром комплектования. В дальнейшем такому гражданину надо выяснить причину подачи в розыск, а затем прибыть в ТЦК для решения этого вопроса.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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"Красная лента" в "Резерв+"

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда в приложении "Резерв+" появляется сообщение о розыске военнообязанного гражданина.

"Если в "Резерв+" имеется "красная лента", то это означает, что Вы находитесь в розыске ТЦК", — подчеркнул юрист.

Что делать после появления красной ленты

Айвазян объяснил алгоритм дальнейших действий гражданина, который получил "красную ленту" в "Резерв+".

"Чтобы снять Вас с розыска, сначала нужно понять, на каком основании Вас в такой розыск подали", — отметил адвокат.

В дальнейшем, отметил Юрий Айвазян, все будет зависеть от того, правомерно ли объявление гражданина в розыск.

"Если да, то сняться с розыска дистанционно у Вас не получится, к сожалению, пока Вы лично не прибудете в ТЦК для составления протокола и постановления об административном правонарушении", — резюмировал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как отменить розыск, объявленный территориальным центром комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли отменить розыск от ТЦК дистанционно, без визита в территориальный центр комплектования.