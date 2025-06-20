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Повістка для особи з інвалідністю — що робити

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 12:20
Повістки для військовозобов'язаних з інвалідністю — чи можуть надсилати повістки
Вручення повістки від ТЦК. Фото: "Новини.PRO"
Ключові моменти Чи можуть надсилати повістки громадянам з інвалідністю Чи мобілізують громадянина за повісткою

Повістки від територіального центру комплектування не повинні надходити особам з інвалідністю. Але якщо вже надійшли — то громадянин не повинен ігнорувати їх і має з’явитися до ТЦК, хоча його і не мобілізують.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи можуть надсилати повістки громадянам з інвалідністю

До юристів звернувся громадянин з інвалідністю, який пояснив, що йому прийшла повістка від ТЦК. Чоловік поцікавився, наскільки законним є такий крок територіального центру комплектування.

"Дивна ситуація, оскільки особи з інвалідністю не направляються на ВЛК. Можливо, сталася помилка", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист наголосив, що у будь-якому варіанті не варто ігнорувати повістку, аби не наражати себе на можливе притягнення до адміністративної відповідальності.

Чи мобілізують громадянина за повісткою

Разом з тим, додав Айвазян, навіть наявність повістки не означає, що громадянина можуть мобілізувати.

"Вам 100% нічого не загрожує, тож необхідно прояснити питання з ТЦК. Якщо це дійсно була повістка, в ТЦК її просто анулюють", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть громадянина оголосити у розшук без повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, де та як українцям можуть вручити повістки.

інвалідність повістки ТЦК та СП військовозобов'язані особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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