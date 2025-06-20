Повістки для військовозобов'язаних з інвалідністю — чи можуть надсилати повістки

Вручення повістки від ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Повістки від територіального центру комплектування не повинні надходити особам з інвалідністю. Але якщо вже надійшли — то громадянин не повинен ігнорувати їх і має з’явитися до ТЦК, хоча його і не мобілізують.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин з інвалідністю, який пояснив, що йому прийшла повістка від ТЦК. Чоловік поцікавився, наскільки законним є такий крок територіального центру комплектування.

"Дивна ситуація, оскільки особи з інвалідністю не направляються на ВЛК. Можливо, сталася помилка", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист наголосив, що у будь-якому варіанті не варто ігнорувати повістку, аби не наражати себе на можливе притягнення до адміністративної відповідальності.

Чи мобілізують громадянина за повісткою

Разом з тим, додав Айвазян, навіть наявність повістки не означає, що громадянина можуть мобілізувати.

"Вам 100% нічого не загрожує, тож необхідно прояснити питання з ТЦК. Якщо це дійсно була повістка, в ТЦК її просто анулюють", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть громадянина оголосити у розшук без повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, де та як українцям можуть вручити повістки.