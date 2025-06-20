Повестки для военнообязанных с инвалидностью — могут ли присылать повестки

Вручение повестки от ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Повестки от территориального центра комплектования не должны поступать лицам с инвалидностью. Но если уже поступили — то гражданин не должен игнорировать их и должен явиться в ТЦК, хотя его и не мобилизуют.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин с инвалидностью, который объяснил, что ему пришла повестка от ТЦК. Мужчина поинтересовался, насколько законным является такой шаг территориального центра комплектования.

"Странная ситуация, поскольку лица с инвалидностью не направляются на ВВК. Возможно, произошла ошибка", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист отметил, что в любом варианте не стоит игнорировать повестку, чтобы не подвергать себя возможному привлечению к административной ответственности.

Мобилизуют ли гражданина по повестке

Вместе с тем, добавил Айвазян, даже наличие повестки не означает, что гражданина могут мобилизовать.

"Вам 100% ничего не угрожает, поэтому необходимо прояснить вопрос с ТЦК. Если это действительно была повестка, в ТЦК ее просто аннулируют", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли гражданина объявить в розыск без повестки.

Добавим, мы сообщали о том, где и как украинцам могут вручить повестки.