Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Повістка для виключеного з обліку — коли можна не йти до ТЦК

Повістка для виключеного з обліку — коли можна не йти до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 01:30
Оновлено: 01:21
Виключення та зняття з обліку — юристка пояснила різницю
Оформлення повістки. Ілюстративне фото: Харківський ТЦК

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку до ТЦК, але при цьому він є офіційно виключеним з військового обліку, він має право не з'являтися за цим викликом і не нестиме відповідальності за неявку. Це пояснюється тим, що виключення з обліку є остаточною процедурою, яка знімає з особи статус військовозобов'язаного.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка практики військового права Діана Тернова.

Читайте також:

Виключення та зняття з обліку: різниця в статусі

Юристка Діана Тернова наголосила, що виключена з обліку особа не є військовозобов'язаною і не підлягає мобілізації.

"Громадянин, виключений з військового обліку, не є військовозобов'язаним, бо виключення з військового обліку — це остаточна процедура, яка знімає з особи статус військовозобов'язаного", — пояснила Тернова.

Така людина звільняється від будь-яких обов’язків військового обліку і не зобов’язана приходити до ТЦК.

При цьому Діана Тернова підкреслила важливу відмінність між виключенням та зняттям з обліку. Зняття з обліку є лише тимчасовим виключенням зі списків, і особа може бути знову взята на облік після усунення причин зняття. Повне ж виключення є остаточним і позбавляє статусу військовозобов’язаного.

Підстави та процедура виключення з обліку

Згідно з Правилами військового обліку, з обліку можуть бути виключені особи, які:

  • визнані непридатними до військової служби за висновком ВЛК (рішення регіональної ВЛК, дійсне один рік, має бути внесено до електронного реєстру);
  • досягли граничного віку перебування в запасі (зазвичай 60 років, для окремих категорій офіцерів — до 65 років);
  • припинили громадянство України;
  • померли, визнані безвісно відсутніми або померлими за рішенням суду.

Важливо: у випадку припинення громадянства або визнання непридатним військово-обліковий документ не вилучається. До нього вносяться дані про виключення (ставиться відповідний штамп).

Для виключення необхідно звернутися до ТЦК, надавши документи, що підтверджують законну підставу, особисто або через електронний кабінет у системі "Резерв+". Після розгляду інформація про виключених заноситься до Єдиного електронного реєстру, а у військово-обліковому документі проставляється відмітка "Виключений з військового обліку".

Юристка додала, що особи, виключені з обліку (за умови внесення статусу "виключений" у реєстр "Оберіг"), не є військовозобов’язаними та можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Раніше повідомлялось, що громадяни, які виїхали за кордон і порушили правила військового обліку, можуть мати низку проблем при поверненні в Україну та оформленні документів у консульствах. Юристи пояснили нюанси. 

Також юристи пояснювали, як змусити ТЦК скасувати адміністративний розшук і коли військові можуть порушувати права. 

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
