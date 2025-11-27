Виключення та зняття з обліку — юристка пояснила різницю

Оформлення повістки. Ілюстративне фото: Харківський ТЦК

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку до ТЦК, але при цьому він є офіційно виключеним з військового обліку, він має право не з'являтися за цим викликом і не нестиме відповідальності за неявку. Це пояснюється тим, що виключення з обліку є остаточною процедурою, яка знімає з особи статус військовозобов'язаного.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка практики військового права Діана Тернова.

Виключення та зняття з обліку: різниця в статусі

Юристка Діана Тернова наголосила, що виключена з обліку особа не є військовозобов'язаною і не підлягає мобілізації.

"Громадянин, виключений з військового обліку, не є військовозобов'язаним, бо виключення з військового обліку — це остаточна процедура, яка знімає з особи статус військовозобов'язаного", — пояснила Тернова.

Така людина звільняється від будь-яких обов’язків військового обліку і не зобов’язана приходити до ТЦК.

При цьому Діана Тернова підкреслила важливу відмінність між виключенням та зняттям з обліку. Зняття з обліку є лише тимчасовим виключенням зі списків, і особа може бути знову взята на облік після усунення причин зняття. Повне ж виключення є остаточним і позбавляє статусу військовозобов’язаного.

Підстави та процедура виключення з обліку

Згідно з Правилами військового обліку, з обліку можуть бути виключені особи, які:

визнані непридатними до військової служби за висновком ВЛК (рішення регіональної ВЛК, дійсне один рік, має бути внесено до електронного реєстру);

досягли граничного віку перебування в запасі (зазвичай 60 років, для окремих категорій офіцерів — до 65 років);

припинили громадянство України;

померли, визнані безвісно відсутніми або померлими за рішенням суду.

Важливо: у випадку припинення громадянства або визнання непридатним військово-обліковий документ не вилучається. До нього вносяться дані про виключення (ставиться відповідний штамп).

Для виключення необхідно звернутися до ТЦК, надавши документи, що підтверджують законну підставу, особисто або через електронний кабінет у системі "Резерв+". Після розгляду інформація про виключених заноситься до Єдиного електронного реєстру, а у військово-обліковому документі проставляється відмітка "Виключений з військового обліку".

Юристка додала, що особи, виключені з обліку (за умови внесення статусу "виключений" у реєстр "Оберіг"), не є військовозобов’язаними та можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану.

