Повестка для исключенного с учета — когда можно не идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 01:30
обновлено: 01:21
Исключение и снятие с учета — юрист объяснила разницу
Оформление повестки. Иллюстративное фото: Харьковский ТЦК

Если военнообязанный получил повестку в ТЦК, но при этом он является официально исключенным с воинского учета, он имеет право не являться по этому вызову и не будет нести ответственности за неявку. Это объясняется тем, что исключение с учета является окончательной процедурой, которая снимает с лица статус военнообязанного.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права Диана Тернова.

Исключение и снятие с учета: разница в статусе

Юрист Диана Терновая подчеркнула, что исключенное с учета лицо не является военнообязанным и не подлежит мобилизации.

"Гражданин, исключенный из воинского учета, не является военнообязанным, потому что исключение из воинского учета — это окончательная процедура, которая снимает с лица статус военнообязанного", — пояснила Терновая.

Такой человек освобождается от любых обязанностей воинского учета и не обязан приходить в ТЦК.

При этом Диана Тернова подчеркнула важное различие между исключением и снятием с учета. Снятие с учета является лишь временным исключением из списков, и лицо может быть вновь взято на учет после устранения причин снятия. Полное же исключение является окончательным и лишает статуса военнообязанного.

Основания и процедура исключения с учета

Согласно Правилам воинского учета, с учета могут быть исключены лица, которые:

  • признаны непригодными к военной службе по заключению ВВК (решение региональной ВВК, действительное один год, должно быть внесено в электронный реестр);
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе (обычно 60 лет, для отдельных категорий офицеров — до 65 лет);
  • прекратили гражданство Украины;
  • умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими по решению суда.

Важно: в случае прекращения гражданства или признания непригодным военно-учетный документ не изымается. В него вносятся данные об исключении (ставится соответствующий штамп).

Для исключения необходимо обратиться в ТЦК, предоставив документы, подтверждающие законное основание, лично или через электронный кабинет в системе "Резерв+". После рассмотрения информация об исключенных заносится в Единый электронный реестр, а в военно-учетном документе проставляется отметка "Исключен с воинского учета".

Юрист добавила, что лица, исключенные из учета (при условии внесения статуса "исключен" в реестр "Оберіг"), не являются военнообязанными и могут пересекать государственную границу во время военного положения.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
