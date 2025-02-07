Повістки для ВПО - повістки за адресою реєстрації, як реагувати

Громадянин з отриманою повісткою. Фото: ivankivska-gromada.gov.ua

Якщо внутрішньо переміщеній особі на адресу офіційної реєстрації надійшла повістка, ВПО має обов’язково зв’язатися з ТЦК і повідомити про від’їзд із прифронтової території. Якщо це не зробити, можна отримати штраф.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Повістка для ВПО за старою адресою

До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою. Він розповів, що за місцем офіційної реєстрації йому надійшла повістка — і поцікавився, що робити у такій ситуації.

"Повістка у разі направлення її рекомендованим листом за місцем реєстрації, незалежно від того, що Ви ВПО, тягне за собою обов'язок явки до ТЦК", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба їхати у місце реєстрації

Також юрист пояснив, що робити у такій ситуації.

"Якщо Ви знаходитесь в іншому місті, і відстань порядна, рекомендую зв'язатись з ТЦК, який надіслав повістку, та попередити про це (краще в письмовому вигляді)", — наголосив Айвазян.

У випадку ж, якщо ВПО переїхав недалеко від місця офіційної реєстрації, то простіше буде з’явитися до ТЦК самому.

"В іншому випадку точно буде штраф", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли вручення повісток на блокпостах ТЦК є порушенням.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК надсилати повістки наперед, на дату після завершення бронювання.