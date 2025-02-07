Повістки для ВПО - повістки за адресою реєстрації, як реагувати

Повістка для ВПО за місцем реєстрації — що робити
Якщо внутрішньо переміщеній особі на адресу офіційної реєстрації надійшла повістка, ВПО має обов’язково зв’язатися з ТЦК і повідомити про від’їзд із прифронтової території. Якщо це не зробити, можна отримати штраф.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Повістка для ВПО за старою адресою
До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою. Він розповів, що за місцем офіційної реєстрації йому надійшла повістка — і поцікавився, що робити у такій ситуації.
"Повістка у разі направлення її рекомендованим листом за місцем реєстрації, незалежно від того, що Ви ВПО, тягне за собою обов'язок явки до ТЦК", — відповів адвокат Юрій Айвазян.
Чи треба їхати у місце реєстрації
Також юрист пояснив, що робити у такій ситуації.
"Якщо Ви знаходитесь в іншому місті, і відстань порядна, рекомендую зв'язатись з ТЦК, який надіслав повістку, та попередити про це (краще в письмовому вигляді)", — наголосив Айвазян.
У випадку ж, якщо ВПО переїхав недалеко від місця офіційної реєстрації, то простіше буде з’явитися до ТЦК самому.
"В іншому випадку точно буде штраф", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли вручення повісток на блокпостах ТЦК є порушенням.
Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК надсилати повістки наперед, на дату після завершення бронювання.
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