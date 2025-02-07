Повестки для ВПЛ - повестки по адресу регистрации, как реагировать

Гражданин с полученной повесткой. Фото: ivankivska-gromada.gov.ua

Если внутренне перемещенному лицу на адрес официальной регистрации пришла повестка, ВПЛ должно обязательно связаться с ТЦК и сообщить об отъезде с прифронтовой территории. Если это не сделать, можно получить штраф.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Повестка для ВПЛ по старому адресу

К юристам обратился гражданин, который является внутренне перемещенным лицом. Он рассказал, что по месту официальной регистрации ему пришла повестка — и поинтересовался, что делать в такой ситуации.

"Повестка в случае направления ее заказным письмом по месту регистрации, независимо от того, что Вы ВПЛ, влечет за собой обязанность явки в ТЦК", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли ехать в место регистрации

Также юрист объяснил, что делать в такой ситуации.

"Если Вы находитесь в другом городе, и расстояние порядочное, рекомендую связаться с ТЦК, который прислал повестку, и предупредить об этом (лучше в письменном виде)", — отметил Айвазян.

В случае же, если ВПЛ переехало недалеко от места официальной регистрации, то проще будет явиться в ТЦК самому.

"В противном случае точно будет штраф", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, когда вручение повесток на блокпостах ТЦК является нарушением.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК присылать повестки наперед, на дату после завершения бронирования.