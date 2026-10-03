Чи означає повістка негайну мобілізацію: відповіді на питання

Видача повістки в руки працівником ТЦК. Фото: кадр з відео

Отримання повістки до ТЦК та СП зовсім не означає миттєвої відправки до військової частини. Офіційну повістку часто вручають нерідко лише для того, щоб поставити людину на облік, перевірити її сімейний стан або видати окреме направлення на проходження лікарської комісії.

На цьому наголошує пресслужба Житомирського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Для чого можуть вручати повістки

Вручення офіційного виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки часто викликає у громадян страх негайної мобілізації. Проте сам факт отримання повістки ще не означає, що людину одразу заберуть на військову службу. Цей документ має кілька абсолютно різних цілей.

Перша й найпростіша причина — це взяття на військовий облік громадян, які досі на ньому не перебувають. Друга мета виклику полягає у звичайному уточненні військово-облікових даних. ТЦК може цікавити актуальна адреса проживання, інформація про освіту, зміни в сімейному стані чи поточний стан здоров'я людини.

Третьою причиною для виклику є проходження медичного огляду для встановлення ступеня придатності до служби. Але безпосередньо для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) особі мають видати окремий документ-направлення.

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І лише четвертий вид повістки стосується безпосереднього призову на військову службу під час мобілізації. Такий документ вручають виключно тоді, коли для цього існують законні підстави, а сама людина підлягає призову за всіма критеріями.

Як діяти після отримання документа повістки

Панікувати після отримання виклику не варто. Насамперед необхідно уважно прочитати сам документ і знайти там рядок із зазначеною метою візиту до військкомату. Якщо зміст паперу викликає запитання, або людина не до кінця розуміє свої подальші обов'язки, найправильнішим рішенням буде звернутися за роз'ясненнями безпосередньо до ТЦК та СП або ж проконсультуватися з юристами.

Раніше Новини.LIVE, посилаючись на консультації юристів та чинне законодавство пояснювали, що фізичні особи-підприємці не зобов'язані вести військовий облік і вручати повістки своїм найманим працівникам.

Надсилання фотографії повістки через Viber чи інші месенджери дистанційним співробітникам за кордоном є порушенням правил військового обліку з боку роботодавця. Таке електронне повідомлення не створює підстав для термінового повернення в Україну та візиту до ТЦК.

Крім того, юристи звертають увагу на порушення з боку операторів доставки та військкоматів під час паперового оповіщення. Зокрема, фіксуються випадки, коли Укрпошта повертає листи з повістками без дотримання термінів зберігання або коли виклики надсилають за неактуальними адресами. За таких умов внесення військовозобов'язаного до баз розшуку є неправомірним і підлягає судовому скасуванню.