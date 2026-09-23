Укрпошта передчасно повертає повістки від ТЦК: як діяти і оскаржити

Укрпошта та повістки. Фото: колаж Новини.LIVE

Поштові відділення та військкомати можуть порушувати правила оповіщення призовників. Адвокат розібрав ситуацію, коли Укрпошта повернула повістку посеред ночі, позбавивши адресата законного часу на її отримання. Незаконне повернення повісток Укрпоштою та використання військкоматами неактуальних адрес робить можливий розшук військовозобов'язаного безпідставним.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Укрпошта повернула повістку вночі до закінчення терміну

Чоловік розповів про інцидент, як у вересні він отримав сповіщення у Viber від Укрпошти про надходження рекомендованого листа. Трекінг миттєво показав статус про невдалу спробу вручення з "інших причин". Не чекаючи завершення законних строків, поштове відділення оформило відправлення на повернення через "відсутність одержувача" вже о 01:34 ночі 14 вересня.

Того ж ранку, о 08:49, документ фізично прибув до відділення для зворотної відправки. Представники компанії у відповідь на скаргу заявили, що триденний термін зберігання рахується безпосередньо з дати надходження листа до них.

Адвокат Юрій Айвазян називає такі дії поштарів незаконними та вказує на пряме порушення пункту 82 урядової постанови № 270 від 5 березня 2009 року.

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Нормативний акт чітко визначає, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" зберігаються три робочі дні саме після інформування адресата. До того ж стаття 253 Цивільного кодексу України (№ 435-IV) встановлює, що відлік часу починається лише з наступного дня.

Згідно зі статтею 255 Цивільного кодексу, людина мала повне право забрати документ до кінця операційного часу установи цього дня. Тому нічне оформлення повернення є повністю неправомірним.

Як діяти коли повістка прийшла на пошту за старою адресою

Адвокат підкреслює, що пункти 34 та 41 постанови Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня 2024 року зобов'язують надсилати документи виключно за актуальним місцем проживання. Використовувати стару адресу реєстрації чи декларування дозволяється лише у випадку, якщо особа взагалі не надала ТЦК жодних нових відомостей.

Як зафіксувати порушення та захиститися

Для захисту від безпідставного оголошення в розшук адвокат радить ретельно зафіксувати всі докази. У схожих випадках необхідно зберегти повні скриншоти трекінгу з точним часом усіх операцій, повідомлення у Viber, офіційну відповідь Укрпошти, графік роботи відділення у спірні дні та документ, що підтверджує своєчасне оновлення адреси.

Потім треба подати письмову вимогу до поштового оператора надати копію повідомлення про вручення, докази вкладення його до скриньки та правове обґрунтування нічного оформлення повернення.

Якщо ж ТЦК на підставі цього інциденту ініціює звернення до поліції, зібраний пакет документів долучається до офіційного заперечення з вимогою відкликати розшук і вилучити неправдиві відомості з баз даних.

Новини.LIVE повідомляли, що українські роботодавці мають сповіщати про виклики до ТЦК усіх співробітників, включно з тими, хто працює дистанційно. На всю процедуру закон виділяє три дні. І за цей час компанія повинна видати наказ про оповіщення, надіслати його працівникові поштою разом із повісткою та офіційно відзвітувати військкомату.

Крім того, виклик військовозобов'язаних через поштові відправлення діє за офіційно затвердженими урядовими правилами для забезпечення прозорості призову. При цьому відповідальність за ігнорування повістки настає незалежно від того, чи дійсно людина забирала лист із поштової скриньки.