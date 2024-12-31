Повістки громадянам, які виїхали з України - що робити емігранту

Повістка у поштовій скриньці. Фото: brovary.net.ua

Якщо громадянину України, що давно перебуває за кордоном, надійшла повістка на українську адресу, він має якомога швидше сповістити про своє перебування за межами держави до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це дозволить уникнути штрафу і подання у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який отримав поштою повістку на ім’я свого батька.

Але батько, підкреслив громадянин, ще з 2021 року перебуває за кордоном.

Громадянин поцікавився, що йому треба зробити у цій ситуації.

Що робити, аби не отримати штраф

"За неявку по повістці можуть оштрафувати та подати у розшук", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Юрист зазначив, що у такій ситуації треба якомога швидше сповістити ТЦК, що батько знаходиться за кордоном та не може з'явитись за повісткою.

"Буде краще, якщо це зробить адвокат, як представник батька в Україні. Принаймні, я це неодноразово робив для своїх клієнтів", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть надіслати повістки чоловікам, які перебувають за кордоном.

Також ми повідомляли про те, чи можуть вручати повістки на державному кордоні України.