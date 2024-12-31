Повестки гражданам, выехавшим из Украины – что делать эмигранту

Повестка в почтовом ящике. Фото: brovary.net.ua

Если гражданину Украины, давно находящемуся за границей, поступила повестка в украинский адрес, он должен как можно быстрее известить свое пребывание за пределами государства в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это позволит избежать штрафа и представления в розыск.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, получивший по почте повестку на имя своего отца.

Но отец, подчеркнул гражданин, еще с 2021 года находится за границей.

Гражданин поинтересовался, что ему нужно сделать в этой ситуации.

Что делать, чтобы не получить штраф

"За неявку по повестке могут оштрафовать и подать в розыск", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Юрист отметил, что в такой ситуации нужно как можно скорее известить ТЦК, что отец находится за границей и не может появиться за повесткой.

"Будет лучше, если это сделает адвокат, как представитель отца в Украине. По крайней мере, я неоднократно это делал для своих клиентов", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли прислать повестки мужчинам, находящимся за границей.

Также мы сообщали о том, могут ли вручать повестки на государственной границе Украины.