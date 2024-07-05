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Повістка громадянам, які перебувають за кордоном — що робити

5 липня 2024 14:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як реагувати на повістку, коли ти перебуваєш за межами України
Повістка для військовозобов’язаного громадянина. Фото: te.20minut.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У випадку, коли військовозобов’язаний громадянин, який перебуває за межами України, отримає на адресу реєстрації повістку, він має зв’язатися з ТЦК у письмовому вигляді. Якщо така особа має право на відстрочку, то вона має підтвердити це право у переписці.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

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Після 16 липня територіальні центри комплектування надсилатимуть повістки військовозобов’язаним — зокрема, тим, які оновили військово-облікові дані та пройшли військово-лікарські комісії.

Частина цих військовозобов’язаних перебуває за кордоном, тож фізично не може отримати повістку. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації, особливо у ситуації, коли такі громадяни мають право на відстрочку.

Що робити громадянам із правом на відстрочку

"[Ви маєте] зв'язатись з ТЦК, повідомити їм, що маєте право на відстрочку і знаходитесь за кордоном", — підкреслила Неля Романенко.

За словами юристки, це бажано робити у письмовому вигляді та мати підтвердження отримання таких листів.

Нагадаємо, що, згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, розширився перелік осіб, які можуть вручати повістки. Зокрема, одні можуть це робити у громадських місцях, інші — за місцем проживання чи роботи.

Додамо, у разі відсутності особи за вказаною адресою проживання працівники ТЦК та СП можуть вважати повістку врученою. Тому чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть уникнути мобілізації.

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