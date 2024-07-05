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Повестка гражданам, находящимся за границей — что делать

5 июля 2024 14:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как реагировать на повестку, когда ты находишься за пределами Украины
Повестка для военнообязанного гражданина. Фото: te.20minut.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В случае, когда военнообязанный гражданин, который находится за пределами Украины, получит в адрес регистрации повестку, он должен связаться с ТЦК в письменном виде. Если такое лицо имеет право на отсрочку, то оно должно подтвердить это право в переписке.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

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Повестки для тех, кто за границей

После 16 июля территориальные центры комплектования будут посылать повестки военнообязанным — в частности тем, которые обновили военно-учетные данные и прошли военно-врачебные комиссии.

Часть этих военнообязанных находится за границей, и физически не может получить повестку. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации, особенно в ситуации, когда такие граждане имеют право на отсрочку.

Что делать гражданам с правом на отсрочку

"[Вы должны] связаться с ТЦК, сообщить им, что имеете право на отсрочку и находитесь за границей", — подчеркнула Неля Романенко.

По словам юриста, это желательно делать в письменном виде и иметь подтверждение получения таких писем.

Напомним, что, согласно новому закону о мобилизации, вступившем в силу 18 мая, расширился перечень лиц, которые могут вручать повестки. В частности, одни могут это делать в общественных местах, другие по месту жительства или работы.

Добавим, что в случае отсутствия лица по указанному адресу проживания работники ТЦК и СП могут считать повестку врученной. Поэтому находящиеся за рубежом мужчины не смогут избежать мобилизации.

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