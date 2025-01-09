Повістки і розшук — чи законним є розпорядження на роботі під час відпустки

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Громадянин може отримати на роботі розпорядження з’явитися до ТЦК навіть тоді, коли він перебуває у відпустці. Якщо він не отримав цю повістку, його можуть оголосити у розшук, зняти це рішення громадянин може тільки терміновим зверненням до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В розшук з оновленими даними

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що його оголосили в розшук попри те, що він оновив військово-облікові дані та пройшов ВЛК — та в грудні йому на роботу (в період перебування громадянина у відпустці) прийшло розпорядження про уточнення військово-облікових даних.

"Ситуації, коли дані з "Резерв+" не співпадають з фактичними обставинами, трапляються доволі часто. Для виправлення даних в "Резерв+" треба подати поштою запит до ТЦК", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Що робити у такій ситуації

Разом з тим, підкреслив юрист, громадянина, скоріш за все, оголосили в розшук не через проблеми у військово-облікових даних.

"Якщо на роботу Вам було надіслано оповіщення про явку в ТЦК, а Ви не з'явились ні тоді, коли були у відпустці, ні пізніше, то в розшук Вас оголосили саме у зв'язку з неявкою, і, скорше за все, ТЦК виніс постанову про притягнення Вас до адмінвідповідальності", — наголосив Айвазян.

У такій ситуації, пояснив правник, громадянину треба у найближчий час з’явитися до ТЦК, оскільки покарання у вигляді штрафу може бути посилене.

Нагадаємо, ми раніше писали про вручення повісток на робочому місці.

Також ми повідомляли про те, чи можна вручити повістку працівнику на дистанційці.