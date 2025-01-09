Повестки и розыск — законно ли распоряжение на работе во время отпуска

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Гражданин может получить на работе распоряжение появиться в ТЦК даже тогда, когда он находится в отпуске. Если он не получил эту повестку, его могут объявить в розыск, снять это решение гражданин может только срочным обращением в ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В розыск с обновленными данными

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что его объявили в розыск несмотря на то, что он обновил военно-учетные данные и прошел ВВК — и в декабре ему на работу (в период пребывания гражданина в отпуске) пришло распоряжение об уточнении военно-учетных данных.

"Ситуации, когда данные из "Резерв+" не совпадают с фактическими обстоятельствами, случаются довольно часто. Для исправления данных в "Резерв+" надо подать по почте запрос в ТЦК", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Что делать в такой ситуации

Вместе с тем, подчеркнул юрист, гражданина, скорее всего, объявили в розыск не из-за проблем в военно-учетных данных.

"Если на работу Вам было направлено оповещение о явке в ТЦК, а Вы не явились ни тогда, когда были в отпуске, ни позже, то в розыск Вас объявили именно в связи с неявкой, и, скорее всего, ТЦК вынес постановление о привлечении Вас к админответственности", — подчеркнул Айвазян.

В такой ситуации, пояснил юрист, гражданину надо в ближайшее время явиться в ТЦК, поскольку наказание в виде штрафа может быть ужесточено.

Напомним, мы ранее писали о вручении повесток на рабочем месте.

Также мы сообщали о том, можно ли вручить повестку работнику на дистанционке.