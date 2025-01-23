Бронювання від мобілізації - коли заброньований може отримати повістку на ВЛК

Повістка на ВЛК — чи отримують її заброньовані
Для оформлення чи продовження бронювання від мобілізації проходження військово-лікарської комісії не потрібне. Але заброньований може отримати повістку на ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Бронювання без ВЛК
Громадяни, які працюють на стратегічно важливих для української економіки підприємствах, мають право бути заброньованими від мобілізації.
Для цього їм не потрібно проходити військово-лікарську комісію — ні під час оформлення, ні під час продовження бронювання.
"Продовження бронювання не пов'язане з проходженням ВЛК", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.
Чи надсилають повістки на ВЛК раніше заброньованим
Разом з тим, відповідаючи на питання громадянина, наголосив юрист — повістку на проходження ВЛК заброньована особа може отримати.
"Особливо, якщо у Вашому е-ВОД вказана дата проходження останнього ВЛК. Річ у тім, що в період воєнного стану ВЛК треба проходити раз на рік", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК до 4 лютого.
Також ми повідомляли про те, коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК.
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