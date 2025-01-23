Бронювання від мобілізації - коли заброньований може отримати повістку на ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: "РБК-Україна"

Для оформлення чи продовження бронювання від мобілізації проходження військово-лікарської комісії не потрібне. Але заброньований може отримати повістку на ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Громадяни, які працюють на стратегічно важливих для української економіки підприємствах, мають право бути заброньованими від мобілізації.

Для цього їм не потрібно проходити військово-лікарську комісію — ні під час оформлення, ні під час продовження бронювання.

"Продовження бронювання не пов'язане з проходженням ВЛК", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Чи надсилають повістки на ВЛК раніше заброньованим

Разом з тим, відповідаючи на питання громадянина, наголосив юрист — повістку на проходження ВЛК заброньована особа може отримати.

"Особливо, якщо у Вашому е-ВОД вказана дата проходження останнього ВЛК. Річ у тім, що в період воєнного стану ВЛК треба проходити раз на рік", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК до 4 лютого.

Також ми повідомляли про те, коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК.