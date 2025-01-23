Бронирование от мобилизации - когда забронированный может получить повестку на ВВК

Повестка на ВВК — получают ли ее забронированные
Для оформления или продления бронирования от мобилизации прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Но забронированный может получить повестку на ВВК.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бронирование без ВВК
Граждане, которые работают на стратегически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право быть забронированными от мобилизации.
Для этого им не нужно проходить военно-врачебную комиссию — ни при оформлении, ни при продлении бронирования.
"Продление бронирования не связано с прохождением ВВК", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
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Присылают ли повестки на ВВК ранее забронированным
Вместе с тем, отвечая на вопрос гражданина, отметил юрист — повестку на прохождение ВЛК забронированное лицо может получить.
"Особенно, если в Вашем е-ВОД указана дата прохождения последнего ВВК. Дело в том, что в период военного положения ВВК надо проходить раз в год", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, кто должен явиться в ТЦК и пройти ВВК до 4 февраля.
Также мы сообщали о том, когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК.
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