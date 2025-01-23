Бронирование от мобилизации - когда забронированный может получить повестку на ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "РБК-Україна"

Для оформления или продления бронирования от мобилизации прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Но забронированный может получить повестку на ВВК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Граждане, которые работают на стратегически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право быть забронированными от мобилизации.

Для этого им не нужно проходить военно-врачебную комиссию — ни при оформлении, ни при продлении бронирования.

"Продление бронирования не связано с прохождением ВВК", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

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Присылают ли повестки на ВВК ранее забронированным

Вместе с тем, отвечая на вопрос гражданина, отметил юрист — повестку на прохождение ВЛК забронированное лицо может получить.

"Особенно, если в Вашем е-ВОД указана дата прохождения последнего ВВК. Дело в том, что в период военного положения ВВК надо проходить раз в год", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен явиться в ТЦК и пройти ВВК до 4 февраля.

Также мы сообщали о том, когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК.