Повістки від ТЦК – повістка пенсіонеру, наслідки

Вручення повістки пенсіонеру. Фото: УНІАН

У деяких випадках повістки від територіальних центрів комплектування можуть надходити невійськовозобов’язаним громадянам — зокрема, виключеним з військового обліку після досягнення граничного віку. Вони все одно мають відвідати ТЦК, аби не отримати штраф, але ні відправити на ВЛК, ні мобілізувати таких осіб не можуть.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повістка для виключених з військового обліку

В Україні продовжується процес сповіщення військовозобов’язаних громадян за допомогою повісток.

У деяких випадках повістки можуть надходити навіть громадянам, які досягли пенсійного віку і, відповідно, вибули зі списку військовозобов’язаних.

"Вам не варто хвилюватися з цього приводу. Після досягнення 60 років ви вже не є військовозобов'язаною особою та вас повинні виключити з обліку в ТЦК", — відповів на питання такого громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба пенсіонеру відвідати ТЦК

Разом з тим, підкреслив юрист, аби уникнути штрафу за ігнорування повістки, такий громадянин все одно має відвідати територіальний центр комплектування.

"При цьому вже ніхто не має права та не буде направляти вас на проходження ВЛК", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі вручення повісток у жовтні 2024 року.

Також ми повідомляли про те, що робити військовозобов’язаному, який отримав повістку, перебуваючи на лікуванні.