Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Повестка поступила пенсионеру — должен ли он прийти в ТЦК arrow

Повестка поступила пенсионеру — должен ли он прийти в ТЦК

24 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестки от ТЦК – повестка пенсионеру, последствия
Вручение повестки пенсионеру. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В некоторых случаях повестки от территориальных центров комплектования могут поступать невоеннообязанным гражданам — в частности, исключенным из военного учета по достижении предельного возраста. Они все равно должны посетить ТЦК, чтобы не получить штраф, но ни отправить на ВВК, ни мобилизовать таких лиц не могут.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Повестка для исключенных из военного учета

В Украине продолжается процесс оповещения военнообязанных граждан с помощью повесток.

В некоторых случаях повестки могут поступать даже гражданам, достигшим пенсионного возраста, и, соответственно, выбыли из списка военнообязанных.

"Вам не стоит волноваться по этому поводу. После достижения 60 лет Вы уже не являетесь военнообязанным лицом и Вас должны исключить из учета в ТЦК", — ответил на вопрос такого гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли пенсионеру посетить ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул юрист, во избежание штрафа за игнорирование повестки такой гражданин все равно должен посетить территориальный центр комплектования.

"При этом уже никто не имеет права и не будет направлять Вас на прохождение ВВК", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали, что изменилось в процессе вручения повесток в октябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, что делать военнообязанному, получившему повестку, находясь на лечении.

ТЦК и СП штраф пенсионеры повестки военный учет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

20:00 Как запечь тыкву, чтобы сохранить максимум пользы — просто и быстро

20:00 Повестка поступила пенсионеру — должен ли он прийти в ТЦК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

19:52 В ТЦК объяснили, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

19:35 Зеленский в обращении объяснил, что будет включать План усиления Украины

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

19:17 Все больше украинцев хотят переговоров с РФ уже сейчас — результаты опроса

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

20:00 Как запечь тыкву, чтобы сохранить максимум пользы — просто и быстро

20:00 Повестка поступила пенсионеру — должен ли он прийти в ТЦК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

19:52 В ТЦК объяснили, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет

19:35 Зеленский в обращении объяснил, что будет включать План усиления Украины

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

19:17 Все больше украинцев хотят переговоров с РФ уже сейчас — результаты опроса

19:11 Приближаемся к критической точке — война разрушает экологию Одесчины

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре