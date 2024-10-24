Повестки от ТЦК – повестка пенсионеру, последствия

Вручение повестки пенсионеру. Фото: УНІАН

В некоторых случаях повестки от территориальных центров комплектования могут поступать невоеннообязанным гражданам — в частности, исключенным из военного учета по достижении предельного возраста. Они все равно должны посетить ТЦК, чтобы не получить штраф, но ни отправить на ВВК, ни мобилизовать таких лиц не могут.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс оповещения военнообязанных граждан с помощью повесток.

В некоторых случаях повестки могут поступать даже гражданам, достигшим пенсионного возраста, и, соответственно, выбыли из списка военнообязанных.

"Вам не стоит волноваться по этому поводу. После достижения 60 лет Вы уже не являетесь военнообязанным лицом и Вас должны исключить из учета в ТЦК", — ответил на вопрос такого гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли пенсионеру посетить ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул юрист, во избежание штрафа за игнорирование повестки такой гражданин все равно должен посетить территориальный центр комплектования.

"При этом уже никто не имеет права и не будет направлять Вас на прохождение ВВК", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали, что изменилось в процессе вручения повесток в октябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, что делать военнообязанному, получившему повестку, находясь на лечении.