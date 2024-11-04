Мобілізація в Україні — як діяти особам з інвалідністю при отриманні повістки за кордоном

Чоловік проходить обстеження лікаря. Ілюстративне фото: armyinform

Особа з інвалідністю, яка отримала повістку перебуваючи за кордоном, може оскаржити її не повертаючись в Україну. Для цього потрібно надіслати до ТЦК відповідні документи.

Про це повідомила адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult.

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Адвокат пояснила, що робити, якщо військовозобов'язаний, який має третю групу інвалідності та проживає за кордоном, отримав повістку. За її словами, це може бути пов'язано із тим, що інвалідність не була продовжена.

"Це може бути також пов'язано з тим, що інвалідність не була продовжена, якщо вона не безстрокова. Може бути причина банальна — всі, хто на обліку, всіх викликають. Зараз багато скарг від осіб з інвалідністю саме через виклик до ТЦК та СП, та у кожного свої причини", — зазначила Бекало.

Вона додала, що, якщо чоловік оновлював дані та вказав адресу проживання за кордоном, то у ТЦК не було підстав надсилати повістку за реєстрацією місця проживання в Україні. Вони б мали надіслати повістку за місцем, яке було вказано при уточненні даних, але за кордон ніхто цього робити не буде.

"У Постанові КМУ 560 вказаний порядок надіслання повісток, та за загальними правилами, вони мали надіслати за адресою за кордоном. Якщо "Резерв+" відображає відомості проживання за кордоном, то у разі штрафу це буде підставою для його оскарження", — зауважила адвокатка.

Бекало заявила, що чоловіку з інвалідністю третьої групи, який отримав повістку необхідно:

надіслати у ТЦК повідомлення про неможливість з'явлення через проживання за кордоном, посилаючись на відомості в "Резерв+" які він подав про себе вчасно;

подати документи на відстрочку, надіславши їх поштою: заяву та довідку МСЕК або копії пенсійного посвідчення.

Адвокатка підкреслила, що у ТЦК повинні прийняти заяву та розглянути її.

Нагадаємо, люди з обмеженими можливостями мають право оформити відстрочку від служби. Проте існує одна умова, коли військовозобов'язаний, що має групу інвалідності, може потрапити до Сил оборони.

Раніше ми писали про те, що заслужений юрист України Володимир Пилипенко пояснив, що буде, якщо не сплатити штраф за неявку по повістці. Він зазначив, що сума може зрости вдвічі.