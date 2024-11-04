Мобилизация в Украине - как действовать лицам с инвалидностью при получении повестки за границей

Мужчина проходит обследование врача. Иллюстративное фото: armyinform

Лицо с инвалидностью, которое получило повестку находясь за границей, может обжаловать ее не возвращаясь в Украину. Для этого нужно отправить в ТЦК соответствующие документы.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult.

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Лицо с инвалидностью получило повестку за границей — как обжаловать

Адвокат объяснила, что делать, если военнообязанный, который имеет третью группу инвалидности и проживает за рубежом, получил повестку. По ее словам, это может быть связано с тем, что инвалидность не была продлена.

"Это может быть также связано с тем, что инвалидность не была продлена, если она не бессрочная. Может быть причина банальная - все, кто на учете, всех вызывают. Сейчас много жалоб от лиц с инвалидностью именно из-за вызова в ТЦК и СП, и у каждого свои причины", — отметила Бекало.

Она добавила, что, если человек обновлял данные и указал адрес проживания за границей, то у ТЦК не было оснований направлять повестку по регистрации места жительства в Украине. Они должны были бы прислать повестку по месту, которое было указано при уточнении данных, но за границу никто этого делать не будет.

"В Постановлении КМУ 560 указан порядок направления повесток, и по общим правилам, они должны были прислать по адресу за рубежом. Если "Резерв+" отражает сведения проживания за рубежом, то в случае штрафа это будет основанием для его обжалования", — отметила адвокат.

Бекало заявила, что мужчине с инвалидностью третьей группы, который получил повестку необходимо:

отправить в ТЦК сообщение о невозможности появления из-за проживания за границей, ссылаясь на сведения в "Резерв+", которые он подал о себе вовремя;

подать документы на отсрочку, отправив их по почте: заявление и справку МСЭК или копии пенсионного удостоверения.

Адвокат подчеркнула, что в ТЦК должны принять заявление и рассмотреть его.

Напомним, люди с ограниченными возможностями имеют право оформить отсрочку от службы. Однако существует одно условие, когда военнообязанный, имеющий группу инвалидности, может попасть в Силы обороны.

Ранее мы писали о том, что заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко объяснил, что будет, если не заплатить штраф за неявку по повестке. Он отметил, что сумма может возрасти вдвое.