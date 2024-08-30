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Повістка після бронювання — наскільки це законно

30 серпня 2024 21:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання військовозобов'язаного - що робити якщо прийшла повістка після отримання броні
Вручення повістки. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаних, які отримали відстрочку від призову чи були заброньовані на роботі, ТЦК не мають права відправляти на ВЛК. Але якщо такому громадянину надійшла повістка, то все-таки краще з’явитися до центру комплектування і прояснити ситуацію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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З бронюванням — на ВЛК

Під час нинішнього процесу загальної мобілізації бувають випадки, коли ТЦК надсилають повістки на проходження військово-лікарської комісії тим громадянам, які уже оформили на роботі бронювання від призову.

Юрій Айвазян підтвердив, що ця вимога не є законною.

"Військовозобов'язаних, у яких оформлена відстрочка чи наявне бронювання, не повинні направляти на ВЛК", — наголосив адвокат.

Повістку краще не ігнорувати

Але, пояснив Юрій Айвазян, повістку теж не варто ігнорувати.

"Якщо людина хоче уникнути штрафу, то їй потрібно з'явитись за повісткою до ТЦК", — підкреслив юрист.

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