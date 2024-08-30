Бронирование военнообязанного – что делать если пришла повестка после получения брони

Повестка после бронирования — насколько это законно
Военнообязанные, получившие отсрочку от призыва или забронированные на работе, ТЦК не имеют права отправлять на ВВК. Но если такому гражданину пришла повестка, то все же лучше явиться в центр комплектования и прояснить ситуацию.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
С бронированием — на ВВК
Во время нынешнего процесса общей мобилизации бывают случаи, когда ТЦК посылают повестки на прохождение военно-врачебной комиссии тем гражданам, которые уже оформили на работе бронирование от призыва.
Юрий Айвазян подтвердил, что это требование не законно.
"Военнообязанные, у которых оформлена отсрочка или имеющееся бронирование, не должны направлять на ВВК", — подчеркнул адвокат.
Повестку лучше не игнорировать
Но, объяснил Юрий Айвазян, повестку тоже не следует игнорировать.
"Если человек хочет избежать штрафа, то ему нужно явиться за повесткой в ТЦК", - подчеркнул юрист.
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