Бронирование военнообязанного – что делать если пришла повестка после получения брони

Вручение повестки. Фото: "Суспільне"

Военнообязанные, получившие отсрочку от призыва или забронированные на работе, ТЦК не имеют права отправлять на ВВК. Но если такому гражданину пришла повестка, то все же лучше явиться в центр комплектования и прояснить ситуацию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

С бронированием — на ВВК

Во время нынешнего процесса общей мобилизации бывают случаи, когда ТЦК посылают повестки на прохождение военно-врачебной комиссии тем гражданам, которые уже оформили на работе бронирование от призыва.

Юрий Айвазян подтвердил, что это требование не законно.

"Военнообязанные, у которых оформлена отсрочка или имеющееся бронирование, не должны направлять на ВВК", — подчеркнул адвокат.

Повестку лучше не игнорировать

Но, объяснил Юрий Айвазян, повестку тоже не следует игнорировать.

"Если человек хочет избежать штрафа, то ему нужно явиться за повесткой в ТЦК", - подчеркнул юрист.