Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Повестка после бронирования — насколько это законно arrow

Повестка после бронирования — насколько это законно

30 августа 2024 21:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование военнообязанного – что делать если пришла повестка после получения брони
Вручение повестки. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные, получившие отсрочку от призыва или забронированные на работе, ТЦК не имеют права отправлять на ВВК. Но если такому гражданину пришла повестка, то все же лучше явиться в центр комплектования и прояснить ситуацию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

С бронированием — на ВВК

Во время нынешнего процесса общей мобилизации бывают случаи, когда ТЦК посылают повестки на прохождение военно-врачебной комиссии тем гражданам, которые уже оформили на работе бронирование от призыва.

Юрий Айвазян подтвердил, что это требование не законно.

"Военнообязанные, у которых оформлена отсрочка или имеющееся бронирование, не должны направлять на ВВК", — подчеркнул адвокат.

Повестку лучше не игнорировать

Но, объяснил Юрий Айвазян, повестку тоже не следует игнорировать.

"Если человек хочет избежать штрафа, то ему нужно явиться за повесткой в ТЦК", - подчеркнул юрист.

Также важные новости дня по теме:

мобилизация повестки бронирование отсрочка ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:48 Министры обороны Украины и США обсудили ситуацию на фронте и усиление ПВО

22:45 Стоимость горючего продолжает расти — какие будут цены на АЗС завтра

22:27 Проигнорировал боевую повестку — как суд наказал мужчину

22:08 Клавдия Петровна сняла маску — настоящее лицо певицы раскрыто

21:56 Повестка после бронирования — насколько это законно

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

21:40 Украинский МиГ-29 уничтожает переправные мосты на Курщине — в ВС поделились видео

21:34 Графики света — в какие часы Одесчина завтра будет без электроснабжения

21:31 В Украине "єЧерга" для автобусов заработает еще на нескольких КПП — что известно

Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

21:24 Руководитель медучреждения регулярно выписывал себе премии — как его наказал суд

22:48 Министры обороны Украины и США обсудили ситуацию на фронте и усиление ПВО

22:45 Стоимость горючего продолжает расти — какие будут цены на АЗС завтра

22:27 Проигнорировал боевую повестку — как суд наказал мужчину

22:08 Клавдия Петровна сняла маску — настоящее лицо певицы раскрыто

21:56 Повестка после бронирования — насколько это законно

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

21:40 Украинский МиГ-29 уничтожает переправные мосты на Курщине — в ВС поделились видео

21:34 Графики света — в какие часы Одесчина завтра будет без электроснабжения

21:31 В Украине "єЧерга" для автобусов заработает еще на нескольких КПП — что известно

21:24 Руководитель медучреждения регулярно выписывал себе премии — как его наказал суд

21:14 Лето заканчивается жаркими днями — синоптики дали прогноз на выходные

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку