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Повістка за пропискою — що робити, якщо живеш в іншому місті

28 січня 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістка на ВЛК — що робити з повісткою, якщо живеш не за пропискою
Громадянин із повісткою в ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо повістка військовозобов’язаному громадянину надійшла на адресу реєстрації, а він живе за іншою адресою, йому доведеться звернутися до того ТЦК, який розташований за місцем прописки громадянина. Аби уникнути таких непорозумінь, військовозобов’язаний має стати на облік за місцем фактичного проживання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Якщо повістка надійшла на адресу реєстрації

Частина українських громадян з різних причин живе не за місцем реєстрації, а в інших населених пунктах.

Коментуючи ситуацію, коли повістка надійшла за адресою, де громадянин не проживає, але прописаний, адвокат Юрій Айвазян наголосив, що пройти військово-лікарську комісію за місцем фактичного проживання неможливо.

"Ви повинні з'явитися за повісткою до того ТЦК, який надіслав вам її", — підкреслив юрист.

Що можна зробити на майбутнє

"Аби уникнути відповідних проблем у майбутньому, вам необхідно стати на облік в ТЦК за місцем проживання", — пояснив Айвазян.

Таким чином громадянин, якому повістка надійшла на адресу державної реєстрації, все ж змушений відвідати відповідний ТЦК, навіть якщо він живе в іншому населеному пункті.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки разів можна ігнорувати повістку в ТЦК.

Також ми повідомляли про те, чи буде штраф, якщо не забрати повістку з пошти.

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