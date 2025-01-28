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Повестка по прописке — что делать, если живешь в другом городе

28 января 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестка на ВВК — что делать с повесткой, если живешь не по прописке
Гражданин с повесткой в ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если повестка военнообязанному гражданину поступила на адрес регистрации, а он живет по другому адресу, ему придется обратиться в тот ТЦК, который расположен по месту прописки гражданина. Чтобы избежать таких недоразумений, военнообязанный должен стать на учет по месту фактического проживания.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Если повестка поступила на адрес регистрации

Часть украинских граждан по разным причинам живет не по месту регистрации, а в других населенных пунктах.

Комментируя ситуацию, когда повестка поступила по адресу, где гражданин не проживает, но прописан, адвокат Юрий Айвазян отметил, что пройти военно-врачебную комиссию по месту фактического проживания невозможно.

"Вы должны явиться за повесткой в тот ТЦК, который прислал вам ее", — подчеркнул юрист.

Что можно сделать на будущее

"Чтобы избежать соответствующих проблем в будущем, вам необходимо стать на учет в ТЦК по месту жительства", — пояснил Айвазян.

Таким образом, гражданин, которому повестка поступила на адрес государственной регистрации, все же вынужден посетить соответствующий ТЦК, даже если он живет в другом населенном пункте.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько раз можно игнорировать повестку в ТЦК.

Также мы сообщали о том, будет ли штраф, если не забрать повестку с почты.

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