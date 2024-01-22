Повістки на мобільних блокпостах — в мережі поширюють чергову маніпуляцію

Чоловік у військовій формі перевіряє документи в водія на блокпості. Фото: НГУ

У соцмережах розповсюджують фейк про створення в Україні мобільних блокпостів, на яких українцям виписують повістки. Однак фахівцям вдалося виявити, що відео створене штучним інтелектом, а наведені "докази" є обманом.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Фейк про створення мобільних блокпостів в Україні, де видають повістки. Фото: t.me/spravdi

Фейк про мобільні блокпости з повістками для українців

Зазначається, що фейк про мобільні блокпости з повістками в основному поширюють у TikTok. У відео наводиться карта з розташуванням цих блокпостів, де начебто виписують повістки. Однак це не є правдою, адже в SPRAVDI пояснили, що цей ролик створили за допомогою штучного інтелекту.

"По-перше, міміка ведучого не збігається зі словами, які він промовляє. По-друге, у відео є кадри з "ТСН" та "Еспресо", проте на їх ресурсах інформації про мобільні блокпости з повістками немає", — зазначили в Центрі.

Щобільше карта насправді має позначки продуктових магазинів, які були відкриті станом на 1 березня 2022 року.

"Тобто там є позначки навіть на тимчасово окупованих територіях, а це — абсурд, адже Україна, на жаль, не має контролю над ними", — зауважили експерти.

До того ж, за словами фахівців, наприкінці відео автори закликають перейти за посиланням у шапці профілю, що переходить на анонімний новинний канал.

"Тож це — черговий спосіб обманом заманити підписників на сумнівний Telegram-канал", — додали в SPRAVDI.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SPRAVDI

Нагадаємо, що Росія поширює дезінформацію, що Румунія нібито готується до захоплення українських територій, тому прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною. Йдеться про анексію нібито двох західних областей.