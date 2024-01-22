Повестки на мобильных блокпостах — в сети распространяют очередную манипуляцию

Мужчина в военной форме проверяет документы у водителя на блокпосте. Фото: НГУ

В соцсетях распространяют фейк о создании в Украине мобильных блокпостов, на которых украинцам выписывают повестки. Однако специалистам удалось обнаружить, что видео создано искусственным интеллектом, а приведенные "улики" являются обманом.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Фейк о создании мобильных блокпостов в Украине, где выдают повестки. Фото: t.me/spravdi

Фейк о мобильных блокпостах с повестками для украинцев

Отмечается, что фейк о мобильных блокпостах с повестками в основном распространяется в TikTok. В видео приводится карта с расположением этих блокпостов, где вроде бы выписывают повестки. Однако это не правда, ведь в SPRAVDI объяснили, что этот ролик создали с помощью искусственного интеллекта.

"Во-первых, мимика ведущего не совпадает со словами, которые он говорит. Во-вторых, у видео есть кадры из "ТСН" и "Эспрессо", однако на их ресурсах информации о мобильных блокпостах с повестками нет", — отметили в Центре.

Более того, карта на самом деле имеет отметки продуктовых магазинов, которые были открыты по состоянию на 1 марта 2022 года.

"То есть там есть отметки даже на временно оккупированных территориях, а это — абсурд, ведь Украина, к сожалению, не имеет контроля над ними", — отметили эксперты.

К тому же, по словам специалистов, в конце видео авторы призывают перейти по ссылке в шапке профиля, переходящего на анонимный новостной канал.

"Поэтому это очередной способ обманом заманить подписчиков на сомнительный Telegram-канал", — добавили в SPRAVDI.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала SPRAVDI

Напомним, что Россия распространяет дезинформацию о том, что Румыния якобы готовится к захвату украинских территорий, поэтому прокладывает новую автомагистраль к границе с Украиной. Речь идет об аннексии якобы двух западных областей.