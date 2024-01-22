Повестки на мобильных блокпостах — в сети распространяют очередную манипуляцию
В соцсетях распространяют фейк о создании в Украине мобильных блокпостов, на которых украинцам выписывают повестки. Однако специалистам удалось обнаружить, что видео создано искусственным интеллектом, а приведенные "улики" являются обманом.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Фейк о мобильных блокпостах с повестками для украинцев
Отмечается, что фейк о мобильных блокпостах с повестками в основном распространяется в TikTok. В видео приводится карта с расположением этих блокпостов, где вроде бы выписывают повестки. Однако это не правда, ведь в SPRAVDI объяснили, что этот ролик создали с помощью искусственного интеллекта.
"Во-первых, мимика ведущего не совпадает со словами, которые он говорит. Во-вторых, у видео есть кадры из "ТСН" и "Эспрессо", однако на их ресурсах информации о мобильных блокпостах с повестками нет", — отметили в Центре.
Более того, карта на самом деле имеет отметки продуктовых магазинов, которые были открыты по состоянию на 1 марта 2022 года.
"То есть там есть отметки даже на временно оккупированных территориях, а это — абсурд, ведь Украина, к сожалению, не имеет контроля над ними", — отметили эксперты.
К тому же, по словам специалистов, в конце видео авторы призывают перейти по ссылке в шапке профиля, переходящего на анонимный новостной канал.
"Поэтому это очередной способ обманом заманить подписчиков на сомнительный Telegram-канал", — добавили в SPRAVDI.
Напомним, что Россия распространяет дезинформацию о том, что Румыния якобы готовится к захвату украинских территорий, поэтому прокладывает новую автомагистраль к границе с Украиной. Речь идет об аннексии якобы двух западных областей.
Читайте Новини.LIVE!