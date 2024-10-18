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Повістки поштою — як змінилися обставини, за яких документ вважається врученим

18 жовтня 2024 15:00
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Яка повістка вважається врученою та що загрожує за неявку — відповідь адвокатів
Чоловік дістає пошту. Фото ілюстративне: volynnews.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Згідно із законодавством України, повістку військовозобов'язані відтепер можуть отримати поштою. Новий порядок затверджено постановою Кабінету міністрів № 1147 від 8 жовтня 2024 — забрати повістку з пошти необхідно забрати протягом трьох днів.

Нюанси "мобілізації поштою" роз'яснили адвокати Тетяна Савченко та очільник Адвокатського об'єднання "АКТ", керівник практики військового права Микола Онисковець, пише УНІАН.

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Повістка поштою — коли вважається врученою

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "АКТ" та керівник практики військового права Микола Онісковець пояснив, що з 17 липня повістку можуть надсилати за адресою проживання військовозобов'язаного поштою, але рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. 

Повістка вважається врученою за наступних обставин:

  • коли представник поштового зв'язку під підпис безпосередньо вручив особі лист із повісткою;
  • якщо лист із документом відправлено, але представник "Укрпошти" поставив відмітку, що особа відмовилася отримувати таку повістку;
  • якщо співробітник пошти не зміг знайти особу, якій призначено повістку;
  • коли лист повертається до відправника за строками зберігання.

Якщо військовозобов'язаний захворів та не має можливості з'явитися до ТЦК, він має якомога швидше про це повідомили, але "не пізніше, ніж упродовж трьох днів від визначених у документі строків".

Повідомити про це можна також поштою, або на електронну адресу ТЦК. У листі обов'язково має бути доказ того, що є поважна причина для неявки — наприклад, медичні документи, які підтверджують, що чоловік лікується в стаціонарі і не може прийти до ТЦК.

Повістка у поштовій скриньці

За словами адвоката Тетяни Савченко, повістки нині надсилаються виключно рекомендованим листом, а його ніколи не кладуть у поштову скриньку — він зберігається на пошті.

У поштовій скриньці можна знайти повідомлення про те, що прийшов рекомендований лист. У такому повідомленні людину просять з'явитися на пошту і забрати лист із повісткою.

Поважні причини неявки за повісткою

Причини, які можуть стати поважними, якщо військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК:

  • смерть близької людини;
  • перебування на стаціонарному лікуванні;
  • стихійні лиха.

У документі уряду є вичерпний перелік причин, але поважність причини неявки в кожному індивідуальному випадку все одно потрібно доводити.

Чи можна ігнорувати повістку поштою

За ігнорування повістки в Україні передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП - це порушення законодавства про мобілізацію.

У період воєнного стану за таке порушення передбачено штраф за повістку, а саме її ігнорування — від 1 тисячі до 1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто йдеться про суму від 17 тис. до 25,5 тис. гривень.

В умовах воєнного стану представникам ТЦК можуть заочно виносити постанову без складання протоколу. Громадянин може або сплатити штраф, зазначений у постанові, або оскаржити її.

"Якщо особа не сплатить або не оскаржить постанову, надалі її буде скеровано до виконавчої служби, що надалі може призвести до накладення арешту на рахунки та майно", — пояснюють адвокати.

Також ігнорування повістки військовозобов'язаний може зіткнутися із передбаченими Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" заходами впливу, а саме: керівник ТЦК може звернутися до поліції, щоб громадянина затримали за адміністративне порушення і доправили до ТЦК.

Нагадаємо, представники територіальних центрів комплектування мають право перебувати на прикордонних пунктах пропуску. Але, як заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, про випадки вручення повісток на кордоні поки не повідомлялося.

Раніше Новини.LIVE писали, як діяти заброньованому громадянину у випадку вручення йому повістки

ТЦК та СП військовозобов'язані військовий призов мобілізація війна в Україні повістки

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