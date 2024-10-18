Какая повестка считается врученной и угрожающей неявкой — ответ адвокатов

Мужчина получает почту. Фото иллюстративный: volynnews.com

Согласно законодательству Украины, повестку военнообязанные теперь могут получить по почте. Новый порядок утвержден постановлением Кабинета министров № 1147 от 8 октября 2024 года — забрать повестку из почты необходимо забрать в течение трех дней.

Нюансы "мобилизации по почте" разъяснили адвокаты Татьяна Савченко и глава Адвокатского объединения "АКТ", руководитель практики военного права Николай Онисковец, пишет УНИАН.

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Повестка по почте — когда считается врученной

Управляющий партнер Адвокатского объединения "АКТ" и руководитель практики военного права Николай Онисковец объяснил, что с 17 июля повестку могут отправлять по адресу проживания военнообязанного по почте, но заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Повестка считается врученной при следующих обстоятельствах:

когда представитель почтовой связи под подпись непосредственно вручил лицу письмо с повесткой;

если письмо с документом отправлено, но представитель "Укрпочты" поставил отметку, что лицо отказалось получать такую повестку;

если сотрудник почты не смог найти лицо, которому назначена повестка;

когда письмо возвращается к отправителю по срокам хранения.

Если военнообязанный заболел и не имеет возможности явиться в ТЦК, он должен как можно скорее об этом сообщить, но "не позднее, чем в течение трех дней от определенных в документе сроков".

Сообщить об этом можно также по почте, или на электронный адрес ТЦК. В письме обязательно должно быть доказательство того, что есть уважительная причина для неявки — например, медицинские документы, подтверждающие, что человек лечится в стационаре и не может прийти в ТЦК.

Повестка в почтовом ящике

По словам адвоката Татьяны Савченко, повестки сейчас направляются исключительно заказным письмом, а его никогда не кладут в почтовый ящик — оно хранится на почте.

В почтовом ящике можно найти сообщение о том, что пришло заказное письмо. В таком сообщении человека просят явиться на почту и забрать письмо с повесткой.

Уважительные причины неявки по повестке

Причины, которые могут стать уважительными, если военнообязанный не явился в ТЦК:

смерть близкого человека;

пребывание на стационарном лечении;

стихийные бедствия.

В документе правительства есть исчерпывающий перечень причин, но уважительность причины неявки в каждом индивидуальном случае все равно нужно доказывать.

Можно ли игнорировать повестку по почте

За игнорирование повестки в Украине предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 КУоАП — это нарушение законодательства о мобилизации.

В период военного положения за такое нарушение предусмотрен штраф за повестку, а именно ее игнорирование — от 1 тысячи до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть речь идет о сумме от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.

В условиях военного положения представителям ТЦК могут заочно выносить постановление без составления протокола. Гражданин может либо оплатить штраф, указанный в постановлении, либо обжаловать его.

"Если лицо не оплатит или не обжалует постановление, в дальнейшем оно будет направлено в исполнительную службу, что в дальнейшем может привести к наложению ареста на счета и имущество", — объясняют адвокаты.

Также игнорирование повестки военнообязанный может столкнуться с предусмотренными Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мерами воздействия, а именно: руководитель ТЦК может обратиться в полицию, чтобы гражданина задержали за административное нарушение и доставили в ТЦК.

Напомним, представители территориальных центров комплектования имеют право находиться на пограничных пунктах пропуска. Но, как заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, о случаях вручения повесток на границе пока не сообщалось.

Ранее Новини.LIVE писали, как действовать забронированному гражданину в случае вручения ему повестки.